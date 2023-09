Las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), y que ayer sufrieron una fuerte caída (2,45 por ciento), mostraban en la primera hora de la tercera jornada de la presente semana una muy leve recuperación, cerca del 0,5 por ciento, afectadas aún por los comentarios del banco de inversión extranjero JP Morgan, que en un informe dado a conocer el martes anterior indicó que el mercado accionario colombiano podría ser excluido del índice MSCI de mercados emergentes y reclasificado como mercado frontera.



Eso significa, en términos futbolísticos, "irse a jugar a una liga inferior de fútbol en la que uno estaba antes", explica Felipe Campos, gerente de Inversiones y estrategia de Grupo Alianza, quien agregó que el grupo de emergentes es el mejor mercado que solo está por debajo de las grandes plazas bursátiles del mundo.



"Uno en emergentes comparte la cancha con países como China, Brasil, Corea del Sur, entre otros. Mientras que pasar al grupo de frontera es ser reconocido como un mercado más pequeño y con menos liquidez, donde se comparte el grupo junto a países como Marruecos, Nigeria, Croacia, que tienen un mercado accionario menos profundo y desarrollado.



En las primeras operaciones de hoy, el MSCI Colcap, inició con un leve repunte, con ISA, Ecopetrol y Preferencial Bancolombia recuperándose 2,5; 0,95 y 0,35 por ciento, respectivamente, luego de los fuertes retrocesos de la jornada anterior de cerca del 10 por ciento, en el caso de ISA; 1,94 por ciento de Ecopetrol.



Pero pronto el MSCI Colcap volvió a terreno negativo y hacia las 11 de la mañana perdía de nuevo un 0,38 por ciento, según registros de la BVC. Finalmente, cerró la jornada del miércoles con una pérdida de 0,43 por ciento.



La advertencia de JP Morgan supone un duro revés para las acciones locales que, de pasar de un mercado emergente a uno de frontera, harán que pierdan aún mayor atractivo frente a los inversionistas, según los analistas del mercado.

"No vemos grandes propulsores positivos para las acciones colombianas: un escenario macro poco atractivo y un panorama político incierto nos mantienen al margen. Es principalmente en las valoraciones donde Colombia se destaca, ya que los múltiplos están extremadamente descontados, pero eso viene acompañado de un pobre top down y ganancias débiles", indicó JP Morgan en su informe.

Impacto local

El índice Colcap de la Bolsa de Valores (BVC) ha crecido este año cerca del 20 %. Foto: Archivo / EL TIEMPO

A Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, no le sorprendió lo dicho por el banco de inversión extranjero. Al referirse al tema, señaló que un mercado bursátil en el que ha habido máximo 120 acciones cotizando, pero solo 10 líquidas, lo que nos quieren decir es que Colombia tiene una debilidad estructural donde lo único que se transa bien son los papeles de renta fija (deuda pública, CDT).



Por eso insistió en que es necesario que llegue más competencia al país, más actores económicos, porque lo único que termina moviéndose en la bolsa son las opas (ofertas públicas de adquisición de acciones)



Según Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, los índices MSCI son utilizados como referencia por los inversionistas en acciones a nivel global. "Ser clasificado como un mercado frontera significa ser visto como un mercado pequeño, de baja liquidez y más riesgoso".



Esto sin duda impacta los flujos de inversión extranjera de portafolio, los cuales ante un escenario de esa naturaleza de reducirse en la medida que los inversionistas dejan de tener en cuenta a las acciones clasificadas como frontera.



"Si el mercado colombiano pasa a ser clasificado como país frontera implicaría que los inversionistas extranjeros que tienen como referencia a los índices MSCI continúen reduciendo su exposición al mercado de acciones locales", dice Ballén, quien considera, además, que durante los últimos años nuestro mercado de acciones ha venido en retroceso, su liquidez y emisores se han venido reduciendo, lo que ha generado que varias de las compañías que hacían parte de los índices de referencia internacional hayan sido retiradas, siendo estos algunos de los motivos por los que nuestro mercado puede ser reclasificado de emergente a frontera.

Efecto en ADR

Acciones de empresas colombianas como Ecopetrol, Éxito, Grupo Aval, Bancolombia y Tecnoglass, entre otras, cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Foto: Carlos Arturo García

Campos, de Grupo Alianza explica que el proceso para ser clasificado como mercado frontera es largo.



"Aún no se sabe si Colombia entrará en lista de consulta. Aún así, en caso de que seamos reclasificados, tendríamos ventas en los emisores locales por parte de los extranjeros que tengan como política la de solo invertir en mercados emergentes. El tamaño del flujo de ventas depende de la importancia que nos dé MSCI, que es la firma que clasifica, porque así como hay una salida de emergentes, hay una entrada o compra por parte de quienes negocian en mercados de frontera. Colombia tiene poca importancia dentro del grupo de emergentes, pero puede ser un jugador con mayor peso dentro de los mercados de frontera. Es como pasar de ser cola de tigre a ser cabeza de ratón.



El experto señala, además, que en cuanto a los emisores locales que cotizan en el extranjero por medio de ADR (Ecopetrol, Éxito, Grupo Aval, Bancolombia, Tecnoglass, entre otros), en el mediano plazo pueden ver reducido el impacto inicial que tiene una exclusión de Colombia, pues estas empresas participan en un mercado como el estadounidense, que es la vitrina más grande del mundo donde el emisor tiene más posibilidades de que su precio refleje sus fundamentales.

Advertencia, por ahora

Wilson Tovar, Gerente de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores, coincide en que lo dicho por JP Morgan es una advertencia sobre lo que podría pasar de mantener los volúmenes tan bajos como los que se registra en la BVC.



"El proceso lo hace MSCI cada junio, en el caso reciente de Nigeria lo llamaron a consulta un año antes, eso debería pasar si fuera el caso de Colombia, entonces no es un hecho. De darse, que no es lo que creemos, implicaría la salida de los inversionistas extranjeros de las acciones colombianas que tendrían restricción para mantenerse en economías emergentes", dice Tovar.



El experto asegura, no obstante, que como dice el refranero popular "en tierra de ciegos el tuerto es rey", por lo que, de darse ese cambio en el paquete de los malos aun las acciones colombianas tendrían inversionistas nuevos que se verán atraídos por un nuevo miembro que sin duda sería de los mejores en ese nuevo lote.



Tovar se refirió a una situación similar ocurrida en el pasado, pero con los TES, cuando Colombia perdió el grado de inversión, sobre lo cual dijo que en su momento "también sufrimos volatilidad pérdidas temporales, pero luego vimos este rally del primer semestre que atrajo muchos inversionistas extranjeros".



No obstante, agrega el experto, el paso a mercados frontera abriría la posibilidad de obtener mayor peso en el nuevo índice, ya que, en el caso eventual de que esto ocurriera, es probable que dentro del índice de mercados frontera pesemos más que el bajo peso que tenemos en el índice de mercados emergentes, lo que atrae a inversionistas extranjeros que les interesa apostarle a mercados más riesgosos.



Dentro de los mercados frontera se encuentran Croacia, Estonia, Islandia, Marruecos, Nigeria, Vietnam entre otros.

Débil desempeño

La advertencia de JP Morgan se da en momentos en que la BVC caba de dar un paso crucial en su proceso de integración con sus similares de Chile y Perú, precisamente, con el objetivo de crear un mercado bursátil mucho más líquido, atractivos y sólido que permita ampliar la participación de los inversionistas no solo de estos países sino de otras regiones del mundo.



Según cifras de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Valores (Fiab) la bolsa colombiana ocupa el quinto lugar en capitalización bursátil, entre un grupo de 14 mercados, incluido el español.



Brasil, con una capitalización bursátil cercana a los 917.000 millones de dólares al cierre de junio pasado ocupa la primera casilla de ese escalafón. Esa capitalización mide el valor del conjunto de empresas que cotizan sus acciones en cada uno de esos países.



El segundo mercado es el español (733.200 millones de dólares), seguido por el mexicano (547.000 millones), en tanto la cuarta casilla la ocupa Chile (190.000 millones), señala la Fiab.



Colombia está, incluso, por debajo de Perú, que para la misma fecha tiene una capitalización de 75.400 millones de dólares.



Dichas plazas bursátiles superan a la colombiana también en el número de emisores, pues mientras la BVC contaba con solo 65 empresas cotizando, bolsas como la española tienen 860, Brasil, 360; Santiago, 297; Lima, 200 y México 138.