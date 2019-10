Acciones de Efromovich en Avianca, a punto de ir a subasta

Avianca sale a la venta. La mayoría de sus acciones serán sometidas a subasta pública por un juez de Nueva York. Y eso ocurrirá dentro de tres o cuatro meses.

Todo, como consecuencia de la insolvencia de quien es su mayor accionista: el empresario boliviano-brasileño Germán Efromovich, quien no logró conseguir recursos para pagar una deuda que contrajo con la compañía aérea United, por 450 millones de dólares, para financiar astilleros en Brasil. Efromovich garantizó el crédito con las acciones que posee de Avianca. Y al ocurrir un ‘incumplimiento técnico’ (como él lo llama) para honrar su deuda, todas sus acciones irán a subasta.



¿Qué fue lo que pasó con usted en Avianca?



La situación fue la siguiente: Synergy, mi empresa, asumió una deuda con un fondo americano para financiar operaciones de construcción de navíos en Brasil. No fueron fondos destinados a Avianca. Como es de público conocimiento, la crisis en Brasil conllevó la parálisis del sector de construcción naval, lo que condujo a que los astilleros ingresaran a un proceso de reestructuración empresarial. Para pagar parcialmente la deuda al fondo de inversión y evitar un proceso de ejecución, negociamos un préstamo, por valor de 450 millones de dólares, con United Airlines.



Como garantía de tal crédito, fueron pignoradas las acciones de Synergy en Avianca.



¿Cuáles eran los términos de pago del crédito?



El plazo para pagar era de 8 años con 3 años de gracia en pagos de capital.



¿Qué compromiso había, si usted no pagaba en qué plazos?



Si usted toma un préstamo para comprar una casa, usted da la casa en garantía; si usted no paga el préstamo conforme al contrato, el banco se queda con su casa. Este no es nuestro caso, pues no hubo un incumplimiento económico, no se dejó de pagar la deuda, hubo un incumplimiento técnico.



¿Qué quiere decir incumplimiento técnico?



Como la garantía eran las acciones y las acciones tienen un valor flotante en bolsa, existe una cláusula en el contrato en el sentido de que si el valor de las acciones en garantía era inferior a una razón del valor de la deuda, United tendría el derecho de asumir la administración de la compañía y posteriormente vender las acciones, dadas en garantía, para recuperar su acreencia.



Entonces, ¿United tendrá que vender sus acciones para salvar su deuda?



Sí, señor: el contrato así lo determina. Además, entendemos que ellos pueden tener ciertas restricciones para controlar una empresa fuera de Estados Unidos.

Me preocupa la puesta en marcha de ciertas transacciones

Es decir: ¿sus acciones en Avianca van a salir a la venta?



Si Synergy no consigue pagar la deuda en su totalidad, eso deberá ocurrir sin duda. ¿Cómo? Lo que habitualmente ocurre es que el juez de la causa saca a subasta las acciones. Es muy probable que eso pueda ocurrir.



Entonces, ¿usted va a perder todas las acciones que tenía de Avianca ?



Si no consigo los recursos para pagar la deuda, habrá la subasta. Con esa venta, Synergy pagaría su deuda y saldría del negocio. No es fácil conseguir esa suma.



Es decir, ¿va a perder totalmente la propiedad mayoritaria de Avianca?



Sí, señor.



Al salir a subasta sus acciones y ser compradas por quien sea, ¿ese quien sea será el próximo dueño de Avianca?



Sí. Sin perjuicio de que estamos respetando a cabalidad las restricciones impuestas por la Corte de Nueva York, en el sentido de no intervenir en ninguna decisión que la administración de Avianca esté tomando, sí me preocupa la puesta en marcha de ciertas transacciones en forma de préstamos a Avianca, por parte de United y Kingsland (compañía de Roberto Kriete, nuevo presidente de la junta directiva) que pueden conducir a una dilución de los actuales accionistas, incluso antes de llevarse a cabo la subasta. Esto tendría como consecuencia que a la hora de subastar las acciones de Synergy, ya no se hiciera con la prima de control, nuevamente, generándonos un perjuicio.



¿Se sabe quiénes van a intervenir en esa subasta?



En teoría, cualquiera puede intervenir en la subasta. Lo que pasa es que algunas compañías no pueden controlar directamente la mayoría de empresas en el exterior, pero pueden tener interés en comprar. Entiendo que Delta compró un porcentaje importante sin tener el control de AeroMéxico y se está hablando de una posible inversión en Latam.



¿United podría comprar Avianca, adquiriendo sus acciones?



Pues, existen las restricciones que le mencioné.



¿Y Kingsland?



Kingsland es de la familia Kriete, controlada, dirigida y administrada por Roberto Kriete. No tengo duda de que ellos tendrían interés en intervenir. Nosotros buscamos garantizar que tal intervención sea justa, transparente e independiente.



¿Usted tiene dudas sobre ese comportamiento?



Es muy infortunado que el señor Kriete haya comenzado su intervención a través de la difusión de afirmaciones incorrectas, como que la empresa estaba quebrada, lo cual, objetivamente, trajo consigo una baja en las acciones transadas en bolsa. Esto puede interpretarse como una manipulación para bajar el precio de subasta.



Usted ha demandado al señor Kriete por pánico económico. ¿Si el juez falla que evidentemente fue pánico económico qué puede ocurrir?



Es un crimen que deberá ser sancionado según la ley penal colombiana.



De todas maneras, falle lo que falle, ¿usted está condenado a vender sus acciones?



Lo más probable es que se vendan. Es claro que el juez deberá permitir que United las subaste. Nuestro objetivo, respetando estrictamente las decisiones y restricciones impuestas por la corte de Nueva York, es utilizar todos los medios legales a nuestra disposición, para asegurar que la subasta sea conducida de la forma más amplia, transparente e independiente posible. Quiero ser enfático en que no buscamos evitar que United logre repagarse su acreencia, pero sí queremos buscar la sobrevivencia saludable de nuestra Avianca.



¿No es una ironía que usted sacó primero a Kriete de Avianca y luego Kriete lo sacó a usted?



Nosotros no sacamos a Kriete de Avianca; cuando nos fusionamos con Taca quedó pactado que Kingsland (Kriete) nombraría presidente de la Junta por los primeros tres años y que en adelante tal nombramiento sería potestativo de Synergy (Efromovich) . Así las cosas, no es correcto decir que alguien sacó a alguien. Lo que el señor Kriete hizo, desde el primer día, en nuestra opinión, fue anteponer sus intereses personales a los de Avianca.



¿Esa guerra entre accionistas pone en peligro a Avianca?



No. United no va a permitir que se pierda la compañía.



¿United es amiga o enemiga suya?



Yo creo que United no es amigo ni enemigo de nadie. United debe ser amiga mía pues trabajé mucho para lograr la alianza comercial con ellos. Cabe recordar que Kingsland demandó en ese momento, disputando esa alianza. United está intentado recuperar su crédito y garantizar la alianza comercial que hizo con Avianca para mantener su participación en el mercado latinoamericano.



¿Lo que hay es una guerra interna que no pone en peligro a Avianca, sino que usted se va de Avianca y queda en entredicho quién será el dueño de la compañía?



No creo que eso sea así, pues la administración que está allí es muy profesional.

Inclusive cabe recordar que yo recomendé al actual CEO, quien tiene las calificaciones necesarias y la capacidad para hacer lo que Avianca necesita.



Es decir: Avianca cambiará de dueño y no se sabe quién será el nuevo propietario.



Eso es muy posible en las actuales circunstancias. Espero, en todo caso que, de ocurrir, el nuevo accionista sea alguien que siempre ponga a la empresa en primer lugar, que sea transparente y no con estrategias oscuras para su propio beneficio.



¿Se sobredimensionó usted cuando estuvo al frente de Avianca, con la compra de aviones y altísimo endeudamiento?



Son dos cosas diferentes. Como lo dije anteriormente, mi deuda con United no tiene nada que ver con la solidez financiera de Avianca. Avianca Holdings compró aviones dentro de un plan de negocios que fue aprobado por la junta directiva de la cual Roberto Kriete hace parte. Estos planes fueron aprobados antes del cese ilegal de actividades del 2017 y de la debacle de Venezuela, circunstancias que trajeron consecuencias negativas importantes en materia financiera a Avianca. El señor Kriete era parte del comité financiero de la junta directiva de la compañía.



¿Por qué cometió el error de solicitar el crédito a United, dando como garantía las acciones que usted poseía como socio mayoritario en Avianca?



No creo que se trate de un error, es una transacción financiera estándar en esta industria. Pero, nunca imaginé el comportamiento que la acción iba a tener. Además, teníamos pactado que el primer año United, entendiendo la situación de Avianca, iba a ser flexible.



¿Usted va a desaparecer entonces como accionista de Avianca?



Hablando honestamente, probablemente sí. Es muy difícil conseguir la cantidad para pagar la deuda y mantener mi posición de accionista.



¿A través de terceros usted podría participar en la subasta?



Es que si logro pagar, no habría lugar a una subasta. Lo único que se quiere es un proceso transparente que refleje el valor real que Avianca tiene, que en nuestro concepto puede superar los dos mil millones de dólares. A menos que esta empresa realmente tenga un valor cercano a lo que nosotros pensamos, cómo podría explicarse que United y Kingsland estén dispuestos a otorgarle un crédito por 250 millones de dólares.



¿Para quedarse Kriete con el control mayoritario de Avianca?



Esa puede ser una consecuencia del proceso. No puedo ni pretendo impedir la subasta, pero siempre buscaremos que se lleve a cabo de manera transparente.



¿Proyecta usted continuar en el mundo de la aviación?



Sí, señor. Pienso primero en conseguir inversionistas para poder continuar haciendo lo que me gusta hacer. Segundo, nuevamente, mi plan mayor es concentrarme en que esto salga de una manera limpia, transparente e independiente, de suerte que se preserve lo que yo y 5.000 colombianos construimos desde 2004.



REDACCIÓN ECONOMÍA