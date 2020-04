Bancos han aplicado alivios a 1,42 millones de créditos

Desde cuando se anunciaron las ayudas para los deudores del sector financiero hasta la fecha, en medio de la cuarentena que vive el país por el nuevo coronavirus, los bancos han aplicado dichos alivios a cerca de 1,42 millones de obligaciones que cubren una cartera de 32,2 billones de pesos.



Las cifras las dio a conocer la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria), tras señalar que dichos alivios han cobijado a miles de deudores del país.

“De estos ajustes a los créditos, aproximadamente el 53 por ciento corresponde a la modalidad de vivienda; 29 por ciento, a consumo; 17 por ciento, a comercial, y 1 por ciento, a microcrédito. Es muy importante destacar que las entidades también han realizado ajustes a las condiciones de los créditos que estaban en mora igual o superior a 30 días al corte 29 de febrero de 2020”, explicó el gremio.

De igual forma, indicó que para estos casos se han aplicado alivios a 24.747 obligaciones financieras, que equivalen a 463.900 millones de pesos, de las cuales cerca del 59 por ciento corresponde a la modalidad de vivienda; 36 por ciento, a consumo; 3 por ciento, a comercial, y 2 por ciento, a microcrédito.



“Es necesario señalar que estos alivios no representan una tasa de interés mayor para los deudores; además, no se cobrarán intereses sobre los intereses, y las personas que se han acogido no tendrán ninguna afectación en su calificación frente a las centrales de riesgo”, precisó.



En Colombia hay poco más de 9,3 millones de colombianos con tarjeta de crédito –el número de plásticos llega a 15,8 millones–, otros 7,2 millones tienen deudas de consumo, 1,1 millones están pagando un préstamo hipotecario y 3,3 millones, un microcrédito, según cifras recientes del programa Banca de las Oportunidades.

Solo la deuda actual de los hogares colombianos con la banca se estima en 234 billones de pesos, de los cuales el 67,2 por ciento son préstamos de consumo, según la Superfinanciera.



