Luego del respiro de cambiario de los últimos días, que llevó la cotización del dólar a 4.303,3 pesos, la divisa estadounidense se fortaleció y cerro la presente semana al alza a una tasa promedio cercana a los 4.424 pesos. El repunte de este viernes fue de cercano a los 14 pesos, pero en el acumulado de la semana alcanzó los 28 pesos, según registros del Sistema Electrónico de Negociación de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



Durante la última jornada de la presente semana el dólar alcanzó a negociarse a una tasa máxima aproximada a los 4.470 pesos y una mínima de 4.409 pesos.



Según el centro de estudios económicos Anif, aún persisten algunos problemas en el panorama internacional que amenazan la estabilidad del precio del dólar: expectativas de caídas en el crecimiento de Alemania y Europa, así como escaladas de precios

generalizadas que se espera repercutan en la capacidad de generación de valor agregado por parte de la economía norteamericana.



Pero no es lo único, en Anif sostienen, además, que el panorama nacional que, en cabeza de la administración entrante, ha dejado entrever algunas políticas

económicas que no son convenientes para establecer confianza en los inversionistas.



"Si bien no toda la volatilidad de la divisa recae sobre el gobierno entrante, que ha enviado algunos mensajes de tranquilidad con los más recientes nombramientos,

no es despreciable la falta de claridad en algunos temas esenciales para el país. Siendo así se hace necesario brindar un camino de certidumbre y seguridad, en especial en el manejo fiscal y los temas energéticos, de manera que se reduzcan los temores en el mercado", precisa.



El Tiempo​