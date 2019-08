Sector económico recibe sin nervios el rearme de disidentes

El anuncio de una nueva etapa de la lucha armada, conformada por las disidencias de las Farc, no tendría un impacto directo en la economía del país. Así lo asegura Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, al precisar que si bien esta noticia podría generar algo de afectación en la confianza de los consumidores y los empresarios, esta sería de muy corto plazo.

“Finalmente, la confianza está mucho más atada a la evolución económica, a las cifras duras. Nuestra hipótesis desde Fedesarrollo es que el anuncio, por ser de una disidencia minoritaria y con la expectativa que las Fuerzas Militares va a tener la capacidad de obrar de manera consecuente, no tendrá una afectación importante desde el punto de vista económico y por ende desde el punto de vista de la confianza”, recalca.



En esa línea, Diego Franco, inversionista y presidente de Franco Group, considera que hay que seguir de cerca las acciones de este grupo, si bien no tendría mayor impacto en el mundo económico por ser un grupo diezmado.



“De todas formas habría que vigilar cómo es el fortalecimiento de este grupo para determinar qué afectación puede causar. Uno de los sectores clave es el petrolero, pues es el que se encuentra más expuesto ante la presencia de grupos criminales. Aunque consideramos que la inversión extranjera no huirá del país por cuenta de esta situación, un eventual fortalecimiento de esta estructura sí podría hacer que se minimice”, analiza.



Carlos Sepúlveda, decano de la Universidad del Rosario, también coincide con la anterior afirmación y agrega que parte de la confianza también viene del pronunciamiento del partido político Farc, que mostró compromiso por la democracia. “Los mercados deben tener en cuenta que no es un fracaso del acuerdo de paz y que no entramos a una senda de guerra necesariamente. Yo no creo que reajuste fuertemente las expectativas desde el punto de vista económico”, puntualiza.



Por su parte, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, anotó que el supuesto diálogo que mencionaron los disidentes es una postura que solo busca incursionar nuevamente en la delincuencia. "En el video lo que hacen estos bandidos es presentar unas posturas ficticias que son decorativas frente a lo que quieren llamar a un diálogo con los empresarios, buscando incursionar en temas de extorsión y secuestro", dijo



Y agregó que "acá lo importante es rodear al Gobierno para luchar contra cualquier manifestación criminal que se presente por parte de estos bandidos y mantener la confianza inversionista, el desarrollo económico y la generación de empleo".



No obstante, para la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), indicó que el anuncio del nuevo grupo armado inquieta al sector. "Es preocupante y triste porque ya se ha avanzado en la buena imagen de nuestro país y se han sumado esfuerzos que hoy llevan al turismo de Colombia a un constante crecimiento", dijo Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.



Asimismo, señaló que el sector despertó hoy con mayor ahínco para seguir trabajando por la promoción de los destinos colombianos.



PORTAFOLIO.CO