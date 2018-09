La Andi no respalda un aumento extraordinario del salario mínimo

El presidente del gremio de los empresarios, Bruce Mac Master, se pronunció así sobre la propuesta que recientemente hizo el senador y expresidente Álvaro Uribe. En su momento, cuando el parlamentario lanzó la iniciativa, el dirigente dijo que el tema iba a ser analizado y ahora fija posición.

Expresó que una medida en ese sentido tiene inmensas desventajas, por lo que "no es una propuesta viable" y "por lo tanto no podemos acompañarla”.



Mac Master considera que la medida afectaría cuatro temas fundamentales, en los que hay que tener cuidad. El primero de ellos es el efecto sobre productividad y competitividad del país y el segundo es la incidencia sobre las finanzas públicas.



Cree que traería consecuencias "sobre la informalidad, ya que sin duda se podía generar un incentivo a aumentarla", al tiempo que advirtió un potencial efecto de esta propuesta sobre la inflación.



Según el dirigente gremial, “también advertimos que muy probablemente la figura anunciada para solicitar facultades extraordinarias para el Presidente, a través de un proyecto de ley de iniciativa legislativa tendría fallas legales fundamentales en caso de no contar con el aval del Gobierno. De la misma manera, hemos insistido en que esas discusiones deben darse en el ámbito de la Comisión de Concertación Laboral, de la cual hacen parte el gobierno nacional, los trabajadores y pensionados, y cinco gremios representando a los empleadores”.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS