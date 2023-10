Reductores de velocidad: Estudio dice que causan más polución

Desde hace mucho tiempo en todas las áreas urbanas se comenzaron a instalar resaltos o reductores de velocidad, más conocidos en Colombia como ‘policías acostados’. Estos son un elemento de seguridad vial para proteger a los peatones ante el exceso de velocidad de algunos conductores en zonas residenciales.



Sin embargo, un reciente estudio del National Institute for Heald and Car Excellence, NICE, afirma que hay un elemento que no se está teniendo en cuenta y que podría tener un impacto positivo: eliminarlos.

Según un estudio, con los cambios de velocidad un vehículo de gasolina emite un 60 por ciento más de CO2 y un 47 por ciento más de partículas. Foto: Archivo EL TIEMPO

Según el estudio del NICE, titulado ‘Air pollution, outdoor air quality and health’, un tráfico fluido ayuda a mantener una velocidad constante y los resaltos son un estorbo en este punto. Sus datos apuntan a que en una calle con un límite de 30 km/h estos resaltos pueden no ser el mejor medio de limitar la velocidad porque la mayoría de personas acelerará hasta los 30 km/h y después reducirá la velocidad para volver a acelerar después.



El informe establece que los cambios de velocidad aumentan la polución, hecho que fue constatado por otra investigación de Imperial College, que realizó una prueba en una calle de Londres con resaltos convencionales a 30 km/h, en la que un vehículo de gasolina emite un 60 por ciento de óxido de nitrógeno, un 60 por ciento más de CO2 y un 47 por ciento más de partículas.



Los resaltos además, provocan mayor consumo de combustible, daños en la suspensión de los vehículos y hay un mayor desgaste de piezas por las constantes frenadas y aceleraciones.