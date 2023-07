Comprar un carro nuevo o usado es el sueño de muchas personas y familias en Colombia, y aunque hay sitios confiables, la delincuencia siempre está al acecho de víctimas, particularmente en los negocios de usados.



Los estafadores saben que es un mercado amplio y en crecimiento, pero en el que también hay mucha informalidad, un escenario fértil para las estafas. Pese a los esfuerzos de las autoridades para contrarrestar estos fraudes, lo cierto es que la ingenuidad, el desconocimiento y la falta de información son aprovechadas por los delincuentes.



Hay muchos sitios para buscar un carro usado. Están los concesionarios y los sitios virtuales de internet, que hoy en día son los preferidos, entre otras razones, porque allí se anuncian los vehículos de reconocidas vitrinas de usados.

Si va comprar usado



Una vez tenga claro el presupuesto y cuál es el carro que quiere y necesita, tómelo con calma y no se ‘enamore’ a primera vista o actúe por impulso. La primera recomendación es buscarlo entre amigos de confianza, familiares o vecinos, es decir, un carro que usted ya haya visto y además conozca su procedencia y cómo lo han tratado.



Si no es posible o no lo encuentra por esta vía, busque en concesionarios reconocidos en su ciudad. Haga una búsqueda en los portales especializados, compare los precios de la misma marca y modelo. Así podrá establecer una media del valor en el mercado.



Desconfíe de los carros que le ofrezcan por un precio muy inferior al del mercado, y si el vendedor le da muchas vueltas para darle información. Los vehículos en esas condiciones pueden ser robados o tener un daño cuya reparación puede ser muy costosa.



Pida al vendedor la copia de la factura de compra original del vehículo, la carta de compraventa; la licencia de tránsito y una copia de la tradición del vehículo, ahí aparecen los dueños que han tenido el vehículo.



No se conforme con los documentos físicos, tenga en cuenta que pueden ser falsificados. El pago de impuestos lo puede verificar en las páginas de internet de las secretarías de hacienda de la ciudad donde está matriculado el carro.



Usted mismo también puede verificar los antecedentes del carro a través de la página web del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt. Con solo digitar la placa, podrá conocer en detalle los antecedentes del vehículo como accidentes registrados, tipo de accidentes, embargos o prendas inscritas, histórico de propietarios; vigencia de la revisión técnico mecánica y el SOAT. Si el vehículo cuenta con limitaciones judiciales; y las características del vehículo (número de motor, chasis, cilindraje, marca).



Si está interesado en conocer, además, la información de propietarios y su identificación, debe seleccionar la opción SÍ, en el enunciado que aparece en la solicitud. Hacer esa confirmación tiene un valor de un poco más de 32.000 pesos.



También puede acudir a la división de automotores de la Policía Nacional o Dijin. Allí le hacen una trazabilidad al vehículo y verifican que el carro no tenga antecedentes judiciales, que haya sido usado en un ilícito, que sea robado o requerido por una autoridad judicial por embargos. Y algo muy importante, verifican que los números de serie del motor y chasis no hayan sido alterados.



Desconfíe de concesionarios que ‘inauguran’ en un sector de la ciudad de un día para otro. A veces son empresas ‘fantasma’ que se esfuman así como aparecen. Nunca entregue dinero por adelantado hasta no verificar toda la información. Estas empresas suelen presentar documentos que a simple vista son muy convincentes, pero al final se quedan son su dinero.



En lo posible, asesórese de una persona que conozca algo de carros y de negocios. En ocasiones los estafadores no solo buscan quedarse con su dinero, hay otras estafas como las de tipo mecánico en los carros usados:

adulteraciones, maquillaje y camuflaje que ocultan daños, reparaciones mal hechas y descuidos extremos en el interior y exterior del vehículo.



Si va a vender



En este caso, también es recomendable intentar vender su carro entre amigos o familiares; o publicar el anuncio únicamente en portales especializados y reconocidos del sector.



No ofrecer el vehículo en ferias o sitios públicos que no cuentan con garantías ni respaldo.



Si le ofrecen un precio de compra excesivamente superior al valor comercial, tenga cuidado, puede tratarse de una estafa, o el comprador busca un carro con características especiales para cometer un delito.



Tenga mucho cuidado al mostrar su vehículo, procure estar acompañado y si le es posible llévelo a un parqueadero de un centro comercial conocido. Nunca en su casa o en la calle.



Igual procedimiento debe hacer al hacer el día de la entrega, una vez haya verificado las transacciones y que la documentación esté en orden. Por ningún motivo firme traspasos abiertos.



Asegúrese de que la negociación y el traspaso del vehículo sean tramitados directamente con el nuevo propietario.



Si está interesado en este o más temas relacionados con vehículos, escríbame a carcam@eltiempo.com.