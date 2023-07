El ataque y robo a conductores, ocupantes de vehículos particulares y pasajeros de taxis se ha convertido en uno de los delitos más comunes en Bogotá. Son varias las modalidades que usan los delincuentes para atacar a sus víctimas aprovechando los trancones.



La más conocida es el de los llamados ‘rompevidrios’, en la cual los delincuentes usan objetos contundentes como bujías o piedras para romper los cristales y llevarse los objetos de valor (bolsos, celulares, paquetes, entre otros).

Otra forma de atacar es la de las ‘bandadas’, que son dos o tres motos que rodean el vehículo para robar a sus ocupantes. En casi todos los casos los ladrones usan armas de fuego o cuchillos para atemorizar a sus víctimas.



Las autoridades han logrado detectar la participación de los llamados ‘campaneros’. Estas personas hacen parte de la banda y se hacen pasar o camuflan como ‘limpiavidrios’ o vendedores ambulantes, que por su lugar privilegiado en las vías van mirando que objetos de valor llevan los ocupantes, o que carro lleva los vidrios abajo o si su conductor va distraído o hablando por celular.



Precauciones



Hay formas de protegerse frente a estas situaciones para evitarlas, no en un ciento por ciento, pero son funcionales y al ponerlas en práctica actúan como ‘armas disuasivas’, como por ejemplo el uso de vidrios polarizados o entintados. A continuación le contamos cuáles son esas recomendaciones.La primera es llevar siempre los vidrios arriba y los seguros puestos. Si hace calor, no tema ‘al consumo de combustible’ por el uso del aire acondicionado, que además de confort puede considerarse en estas condiciones como otro elemento de seguridad.

Oscurecer los vidrios es legal, pero hay un límite. También hay películas ofrecen protección extra contra golpes. Foto: Archivo EL TIEMPO

Nunca, por ninguna razón lleve objetos, paquetes, bolsos, teléfonos, relojes o joyas a la vista que llamen la atención. Use un sistema de manos libres (bluetooth) para hablar por teléfono y el baúl para guardar todos esos elementos. No los lleve sobre los asientos. Recuerde que en el trancón lo están vigilando y si usted no tiene cosas a la mano los delincuentes no se meten a perder tiempo.



La mayoría de los carros vienen con cierto grado de oscuridad en sus vidrios, pero usted, dentro de la norma puede ir un poco más allá. Hoy existen películas como las de nanocarbón y otras con un nivel mínimo de blindaje que respetan el límite legal, pero que además permiten ver muy bien desde adentro hacia afuera, incluso de noche.



Procure conducir atento y observando lo que ocurre a su alrededor, especialmente en la noche. Revise por los espejos que vehículos o motos están detrás de usted, si nota algo sospechoso cambie de ruta o busque un sitio concurrido y estacione allí durante un tiempo. En los semáforos y trancones deje una distancia prudente con el vehículo de adelante de tal forma que le permita hacer alguna maniobra de evasión.



Evite circular por lugares despoblados o calles poco concurridas. Use rutas alternas y cambie con frecuencia los trayectos al trabajo o su casa. Esto hace más difícil la planificación de un asalto.



Conocer las vías principales y alternas es muy importante en caso de que note que lo están siguiendo. Si comprueba que esto está ocurriendo procure llamar la atención de la policía.

Manipular el celular mientras conduce es infracción. Además, los ladrones aprovechan esas distracciones de los conductores. Foto: Archivo EL TIEMPO

Al llegar a su casa o lugar de destino, si ve personas extrañas cerca de su garaje, no intente entrar ni bajarse del vehículo. Dé otra vuelta y llame al vigilante para que esté atento con las puertas del garaje.



De igual forma, si al su domicilio o lugar de destino observa que le ha estado siguiendo algún vehículo, no se baje y trate de conducir hacia una estación de policía.



Antes de abrir y abordar su vehículo mire varias veces a su alrededor. Los ladrones usan distractores como objetos o papeles pegados en los vidrios o espejos.



Evite comprar productos, sobre todo, alimentos en los semáforos. Y si está en movimiento haga caso omiso de golpes que reciba su carro en la parte de atrás o en los costados, lo mismo si siente que una de las llantas se ha pinchado. Trate de llegar a un lugar seguro para verificar qué fue lo que pasó, nunca en la vía.