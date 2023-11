Los colores del humo del carro, ¿qué significan?

Los colores del humo del vehículo son indicadores o aviso de posibles averías en el motor, incluso antes de que se ilumine el testigo correspondiente en el cuadro de instrumentos.



Los testigos están para cumplir la función de alerta, pero existen otros factores que dan pistas de que algo no está funcionando, por ejemplo, la tonalidad o el color del humo que sale por el sistema de escape.

El humo es azul. Si observa que el humo que sale por el tubo de escape es de este color, lo más probable es que el aceite está entrando en la cámara de combustión; es decir, se está quemando en exceso. Esta avería suele ir acompañada de un olor a quemado. Esto ocurre por un problema de sellado en el empaque de la culata, en los segmentos o anillos del pistón o en los retenes o guías de las válvulas de admisión. Hay que tener en cuenta que esto se podrá detectar en vehículos con una antigüedad media superior a los 20 años. En los carros modernos, el catalizador se encarga de absorber gran parte de los gases, por lo que no se apreciaría este tono azulado.



El humo es gris. En este caso el diagnóstico es algo más complicado. Por un lado, puede estar relacionado con un defecto en el turbocompresor por una combustión pobre. En los motores de gasolina, cuando este humo gris tiende a tener un tono más negro, puede deberse a un exceso de combustible en la mezcla. Si el tono tiende a ser más claro, es lo contrario, una escasez en dicha mezcla o de un problema con la chispa de la bujía.



Otra posible avería es que el sistema de ventilación positiva del cárter o PCV esté atascado o no funcione correctamente. Esto puede dar lugar a fugas de aceite.



El humo es blanco. Este color es habitual al arrancar e iniciar la marcha en las mañanas, pero solo durante los primeros minutos y debido a la acumulación de agua que se condensa en el interior del escape. Se nota especialmente en épocas de frío y debe salir con escasa densidad y cantidad para, poco después, desaparecer.



Humo negro. A parece cuando en el momento de la combustión hay un exceso de gasolina con respecto a la cantidad de aire que entra en el cilindro y, por lo tanto, hay parte de ese carburante que no llega a explosionar. Al final se acaba quemando y por el tubo de escape sale ese combustible que no se ha podido aprovechar.