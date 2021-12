¿Quiere participar en una lotería y probar su suerte? En Colombia hay varios sorteos legales. Aquí le contamos cuáles, cuándo juegan y cómo puede ver los resultados.



Sorteos de loterías: ¿Qué día juegan?

De acuerdo con el sitio web resultadodelaloteria.com, estos son los sorteos de lotería en Colombia y sus días de sorteo:



- Antioqueñita día: todos los días



- Antioqueñita tarde: todos los días



- Baloto: miércoles y sábados



- Cafeterito Noche: todos los días



- Cafeterito Tarde: lunes a sábados



- Cash Three Día: todos los días



- Cash Three Noche: todos los días



- Chontico Día: todos los días



- Chontico Noche: todos los días



- Chontico Noche Jueves: jueves



- El Dorado Mañana: lunes a sábados



- El Dorado Noche: domingos y sábados



- El Dorado Tarde: lunes a sábados



- Evening: todos los días



- La Caribeña Día: todos los días



- La Caribeña Noche: todos los días



- La Culona Día: todos los días



- La Culona Noche: todos los días



- La Fantástica Día: lunes a sábados



- La Fantástica Noche: todos los días



- Lotería de Bogotá: jueves



- Lotería de Boyacá: sábados



- Lotería de Cundinamarca: lunes



- Lotería de la Cruz Roja: martes



- Lotería de Manizales: miércoles



- Lotería de Medellín: viernes



- Lotería de Risaralda: viernes



- Lotería de Santander: viernes



- Lotería del Cauca: sábados



- Lotería del Huila: martes



- Lotería del Meta: miércoles



- Lotería del Quindío: jueves



- Lotería del Tolima: lunes



- Lotería del Valle: miércoles



- Motilon Noche: todos los días



- Motilon Tarde: todos los días



- Paisita 3: sábados



- Paisita Día: todos los días



- Paisita Noche: todos los días



- Pijao de Oro: todos los días



- Play Four Día: todos los días



- Play Four Noche: todos los días



- Samán de la Suerte: todos los días



- Sinuano Día: todos los días



- Sinuano Noche: todos los días



- Super Astro Luna: todos los días



- Super Astro Sol: lunes a sábados



- Win 4: todos los días

¿Dónde ver los resultados?

Para consultar los resultados, puede ingresar a la página resultadodelaloteria.com. Allí solo debe seleccionar la lotería en la que participó y podrá ver el resultado del sorteo más reciente. Para ello, tenga en cuenta qué día juega cada sorteo.



