Diez cosas que no debe hacer con la prima de Navidad, según expertos

Que diciembre no se le vuelva sinónimo de deudas. Si le da una buena gestión financiera a los ingresos ‘extras’ de la prima de Navidad su bolsillo puede mejorar.

Aunque la sociedad y el marketing inducen a gastar, llevándolo a exceder sus capacidades financieras, el contador público Juan David Arias, docente del Politécnico Grancolombiano sede Medellín, le presenta 10 cosas que no deben hacer con su dinero este fin de año:

1. Excederse con los regalos de Navidad

La sensación de contar con recursos adicionales puede inducir a excederse en gastos. Por eso, es importante planear la distribución del dinero recibido entre regalos, ocio y demás actividades, sin que esto afecte los compromisos ordinarios o la satisfacción de necesidades prevalentes.

2. Dudar en abonar a deudas anteriores

Hoy en día son pocas las personas que conocen la sensación de no tener deuda. Una buena decisión financiera es utilizar la prima de navidad para abonar o cancelar deudas no planificadas que durante el año fueron adquiridas

3. No planificar los aumentos de año nuevo

Es normal que al inicio del año (incluso desde antes) todo suba de precio y ,en varios productos, puede que aumente más que su salario. Es clave esta planificación para llegar a fin de mes sin recurrir a la tarjeta de crédito o nuevas deudas.

4. Evadir el ahorro

“Nunca he conocido a nadie que se arrepienta de ahorrar”, es una frase popular en el contexto nacional. Es real, si no sabe qué hacer con la prima, no tienes que ‘gastar por gastar’ y una buena opción es el ahorro.

5. Descartar la posibilidad de invertir

Es importante dejar de creer que invertir es gastar sin motivo. De nuevo, si no sabe qué hacer con la prima, no improvise. La opción de utilizar la prima de navidad en inversión (comprar moneda extranjera, acciones empresariales, adquirir CDT’s, entre otros) es una buena idea. Eso sí, debe tener conocimiento en economía y finanzas o asesorarse de un profesional.

6. Olvidar los gastos de enero

En enero aparecen ‘gastos adicionales’ como la lista de útiles escolares, uniformes o ropa nueva, matrículas de colegio y/o universidad, entre otros. Es importante contemplar esto antes de destinar el uso de la prima.

7. ¡No todas las compras se deben hacer en diciembre!

A pesar de que la publicidad muestra que en diciembre aparecen todas las ofertas y descuentos, realmente no es así. Hay compras que pueden esperar a enero, febrero o marzo, meses en donde muchos almacenes y tiendas liquidan inventario, cambian colección o promocionan lo que no han vendido.

8. Apresurar vacaciones y viajes

No es una buena opción adquirir apresuradamente planes vacacionales o viajes (especialmente aéreos), pagando estos conceptos al tiempo en que recibes tu prima de navidad; pero sí es una excelente opción proyectar las vacaciones para meses subsiguientes a la recepción de este dinero. Entre más anticipe la programación de las vacaciones o los viajes, más económicos serán los planes o tiquetes.

9. Dejarse llevar por los impulsos

Sus finanzas agradecerán el que use la razón, el excederse en impulsos no es una buena opción, especialmente en ítems como: alcohol, rumba y prendas, pueden dejarlo sin plata.

10. Perder de vista el 2020

Los años nuevos traen proyectos, retos y desafíos importantes de planificar. Pensar en lo que llegará en 2020 ayudará a hacer un uso racional del dinero. Iniciar un pregrado o posgrado, adquirir vivienda, viajar, disfrutar de la cultura, son proyectos que deben ser planificados y destinar la prima de navidad en ello será una gran elección.

#NoOlvide:

La prima de servicios de navidad o legal es un derecho contractual (Morales & Velandia, 2003) que hace parte de las prestaciones sociales y en Colombia existe desde 1950.



Actualmente, este concepto “se le reconoce a todo tipo de trabajador, que, bajo una relación laboral, adquiere una serie de derechos irrenunciables e inalienables” (Ramírez, 2017), aunque hay algunas excepciones para su pago.



"Si usted tiene derecho a la prima, su valor corresponde a 15 días de salario por cada 6 meses laborados o a la fracción del tiempo laborado, cuyo desembolso debe realizarse antes del 30 de junio y del 20 de diciembre de cada año", cuenta Arias.



El estudio cuantitativo desarrollado por el equipo de Investigación, Desarrollo y Territorio (2019) de la Cooperativa CONFIAR, aplicado a asociados mayoritariamente de Antioquia y Bogotá, muestra que más del 54% de los ingresos extra que se reciben las personas en diciembre provienen de la prima, de allí la importancia de su adecuada gestión en el corto, mediano y largo plazo. Algunos consejos han sido tradicionales para ‘sacarle el jugo a la prima’ según la experiencia de Datacrédito Experian (El tiempo, 2018). No obstante, este artículo presenta 10 cosas que no se deben hacer con la prima de navidad, a saber:

Este decálogo fue hecho con la asesoría de Juan David Arias Suárez Contador Público y Magíster en Contabilidad Financiera y de Gestión. Docente de tiempo completo de Contaduría Pública del Politécnico Grancolombiano sede Medellín.