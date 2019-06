Esta no es una economía estancada sino en recuperación: Duque

El presidente Iván Duque fue contundente al señalar que la economía colombiana no está estancada sino que está en recuperación y que el Gobierno trabaja para que crezca aún más.



Esto lo dijo el viernes en Cartagena, durante la clausura del la 54.ª Convención Bancaria y en respuesta a la polémica desatada por las declaraciones de Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, quien afirmó, en el marco de este mismo evento el miércoles de esta semana, que la economía estaba estancada y que el crecimiento de esta en el primer trimestre había sido 2,3 por ciento, una cifra muy mala, en su opinión.

Esta no es una economía estancada, sino que se está recuperando, vamos a trabajar para que crezca más FACEBOOK

El mandatario dijo que el gerente del emisor lo había llamado en la mañana de este viernes para reconocer que evidentemente la economía no estaba estancada, pero sí había que trabajar en algunos frentes para hacer que el PIB del país crezca más.



“Esta no es una economía estancada, sino que se está recuperando, vamos a trabajar para que crezca más. Y agradezco la sinceridad del doctor Echavarría, quien me llamó esta mañana, en reconocer que la economía no está estancada sino que se debe trabajar para hacerla crecer. Ese es el mensaje que se le debe dar a los colombianos trabajar más para llevar al país por la senda del crecimiento”, dijo Duque.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS