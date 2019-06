En 2020 se sentirían alivios en los cobros de los prediales

El Congreso aprobó le miércoles una ley para limitar los incrementos anuales que se hacen del impuesto predial. La iniciativa, que es de autoría del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, busca que las alzas de este gravamen no superen el índice de precios al consumidor (IPC) más 8 puntos porcentuales.



Esto quiere decir, por ejemplo, que si el impuesto pagado el año pasado fue de 100.000 pesos y la inflación quedó en 3,18 por ciento, lo máximo que podría incrementar sería 11,18 por ciento (11.180 pesos).

De acuerdo con la ponencia aprobada, la norma "aplicará para los predios que hayan sido objeto de actualización catastral en los últimos cinco años", y "para el caso de los predios que se actualizan por primera vez, o no hayan sido sujeto de actualización catastral en los últimos cinco años, el impuesto predial no podrá crecer más del 50 por ciento, con relación al impuesto del año anterior".



En el caso de las viviendas de estratos 1 y 2, cuyo avalúo catastral sea de hasta 135 salarios mínimos (111,8 millones de pesos), el alza anual de este impuesto no podrá superar el 10 por ciento de la inflación de cada año.



Según Ramírez, una vez se logre la conciliación y el presidente Iván Duque firme la ley, esta comenzará a regir desde el 1.° de enero del 2020, es decir, el alivio lo sentirán los colombianos desde el 2021, que es cuando se paga el impuesto por dicho año.



Vale aclarar que la norma aplica para todos los bienes, urbanos y rurales siempre y cuando estén actualizados catastralmente, y solo quedarán exentos aquellos inmuebles rurales que tengan más de 100 hectáreas.



Al proyecto le falta ser aprobado en su etapa de conciliación en las plenarias de Senado y Cámara, para que pase a sanción presidencial.



