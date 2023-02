El pasado 2 de febrero trascendió la renuncia de la viceministra de Empleo y Pensiones Flor Esther Salazar, una mujer que, según versiones de medios, estaría al frente de la construcción de la Reforma Pensional.



Su salida generó suspicacias sobre eventuales desencuentros con su jefe, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, tal y como ocurrió en la cartera de Minas y Energía con Belleza Ruíz, quien salió en una abierta confrontación con la Ministra Irene Vélez.

En entrevista con Yamid Amat en el diario EL TIEMPO, la Ministra de Trabajo contó las razones detrás de la salida de su viceministra, las cuales, adelantó, no tienen que ver con lo que trascendió en medios.



“Debo decir que de la doctora Flor Esther tengo el mejor concepto como profesional y ser humano. Me manifestó que tenia un proyecto personal que debía atender, le recibí la carta de renuncia que además era con carácter irrevocable, por lo cual respeté su decisión”, expresó en su entrevista.



También, según ella, la exviceministra Salazar no tenía un rol de liderazgo especial en la mesa tripartita encargada de la reforma pensional: “la subcomisión para la construcción de la reforma pensional fue creada el 24 de octubre del 2022 y está integrada por centrales sindicales, gremios, expertos y un equipo técnico del gobierno, entre ellos del Ministerio de Hacienda, el DNP, el DANE, Colpensiones, el liderazgo de cada uno de los espacios está a mi cargo por designación del señor Presidente de la República y además, cuenta con una secretaría técnica que promueve el dialogo tripartito”.

Por tanto, la Ministra de Trabajo en conversación con Yamid Amat, concluyó que la salida de la viceministra no afecta “de ninguna manera, la reforma pensional" pues "es un proyecto del plan de Gobierno del presidente Gustavo Petro. Y la estamos construyendo con las mesas de concertación laboral y con los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda, planeación Nacional y el Ministerio del Trabajo y los expertos de las centrales obreras y de los empresarios".



¿La renuncia no fue provocada por diferencias entre usted y ella? Además, entiendo que renunció ante el presidente. ¿Cuál fueron esas diferencias?, le pregunta Yamid Amat en su entrevista, a lo que la Ministra Ramírez respondió: "No las hubo. Le repito, Yamid, ella me presentó su renuncia y respeté su decisión".