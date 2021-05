Así pueden recibir una pensión especial las madres cabeza de hogar

No hay duda que uno de los principales retos para los adultos mayores es el obtener la pensión, algo que puede funcionar como un alivio económico, especialmente en tiempos de pandemia. Por supuesto, las madres cabeza de hogar en Colombia, que de acuerdo a cifras del Dane son casi 13 millones, también tienen derecho a este acceso. Sin embargo, hay un caso en el que pueden acceder a otro tipo de pensión.

El hijo debe tener esta invalidez física o mental debidamente calificada, es decir que por alguna causa, natural o no, no tenga el 50 por ciento de sus capacidades y, por ende, dependa de alguien más, no pueda laborar y sea dependiente económicamente. No habrá limitante si el hijo es mayor o menor de edad, y en caso de que sus progenitores fallezcan, el hijo tendrá el derecho a la pensión si tiene capacidad mental para recibirla. En caso de que tenga esta discapacidad, se le adelantará un apoyo por acuerdo o en designación de un juez.



En caso de cotizar la pensión en el fondo público, es necesario tener el mínimo de semanas requeridas para entrar al Régimen de Prima Media, que pide 10.000 semanas laborales mínimas. En caso de hacerlo en fondo privado, donde se maneja con el Régimen Individual con Solidaridad, donde se prioriza el valor monetario ahorrado, para acceder a la pensión especial también se revisan el número de semanas trabajadas. Por cualquiera de los dos fondos se puede solicitar la pensión y no es necesaria la edad solicitada por ley.



Por último, lo único que se exige por ley para acceder a este tipo de pensión es demostrar que el hijo con discapacidad, por el cual se pide la pensión, dependa aún de sus progenitores. No es necesario ser viudo o soltero.



