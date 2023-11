Ocho ventajas de los carros eléctricos

La transición de los vehículos con motores de combustión interna a los de cero emisiones es un hecho, y por eso cada día los fabricantes crean nuevos modelos de carros eléctricos para atraer a potenciales compradores.



Las exigentes normas ambientales en Europa y en general en todo el mundo hacen que los vehículos eléctricos se consagren como una opción para muchos conductores. Si tiene dudas sobre pasarse a los eléctricos, aquí le contamos algunas ventajas que ofrecen estos vehículos frente a los de combustión:

1.- Cero emisiones: Los eléctricos no generan ninguna emisión de gases contaminantes.

2.- Mantenimiento: Como los eléctricos no tienen fluidos como lubricantes o filtros su mantenimiento es mucho más barato (y sencillo).

3.- Precio de la ‘tanqueada’. Con los altos precios de la gasolina, cada vez es más costoso llenar el depósito. Con los eléctricos en cambio estará ahorrando de dinero ya que la diferencia del valor de la energía es muy inferior al de la gasolina.

4.- Menos fallas: Los carros eléctricos tienen muy pocas averías ya que al no tener motores de combustión ni transmisión (caja de velocidades), hay menos piezas en movimiento y por lo tanto, desgaste o daños, lo cual ahorra visitas al taller.

5.- Frenada regenerativa: Los carros eléctricos cuentan con un sistema de frenada regenerativa que aprovecha la energía usada en las frenadas para recargar las baterías.

6.- Incentivos de compra: Los carros eléctricos cuentan con varias ayudas para sus posibles compradores, como cero aranceles, descuentos en matrícula y seguros obligatorios, pagan menos IVA, y además, están exentos de medidas regulatorias sobre circulación.

7.- Mayor eficiencia: Aunque inicialmente los motores eléctricos generaban dudas sobre su autonomía, los nuevos desarrollos de baterías los han hecho más eficientes en cuanto a consumo de energía por kilometraje recorrido.

8.- Confort: El poco ruido que hacen los carros no es solo un gran avance sobre los de combustión interna. No hay olores a gasolina y la ausencia de ruido ayuda a una conducción más cómoda.