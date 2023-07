A veces son cosas muy elementales o hábitos, que bien aplicados ayudan a conservar en mejor funcionamiento un automóvil o sus partes. Incluso, muchos de esos ‘trucos’ surgen de la experiencia de cada conductor.No se necesita ser un experto para aplicarlos. A continuación ocho consejos que le ayudarán a preservar su carro:

1.- No forzar el motor en frío. Antes de iniciar la marcha espere unos 30 segundos mientras el aceite sube del cárter y empieza a lubricar todas las piezas del motor. Más de ese tiempo con el motor encendido a la larga causa daños. Inicie el recorrido y solo hasta cuando vea que la aguja de la temperatura se ha movido hasta los 90 grados, ya puede usar más el acelerador. Hay que evitar las aceleradas fuertes en frío.



2. Cumplir con las revisiones y mantenimiento ordenado por el fabricante. No hacerlo en los tiempos y/o kilometraje que fija la marca es causal de pérdida de la garantía. No solo estar pendiente de los cambios de aceite y otros fluidos, no hay que dejar que algunas autopartes como los amortiguadores o correas lleguen al final de su vida útil.



3.- Cuidado del turbo. Es uno de los elementos más costosos de reparar. Su lubricación es fundamental. No demore el cambio de aceite. Con los motores sobrealimentados con mayor razón no hay que hacer aceleradas fuertes en frío.

No hay que esperar a que algunas piezas lleguen al final de su vida útil, su desgaste puede afectar otros componentes. Foto: Archivo EL TIEMPO

4.- Cuidado del embrague. No apoye el pie en el pedal mientras conduce. Pisar hasta el fondo el pedal del embrague al hacer los cambios. No soltar el pedal demasiado rápido ni de forma brusca. Si está detenido por un tiempo prolongado, o en un semáforo, ponga la caja en neutro (solo en transmisiones mecánicas).



5.- No conducir con la mano sobre el pomo de la palanca de cambios. Las manos siempre deben ir en el timón. El principal motivo para no apoyar la mano sobre la palanca es por seguridad en caso de una maniobra urgente, pero además se ejerce una presión que con el tiempo empieza a generar vibraciones. Como la palanca está conectada con la caja, esa presión y vibración, puede averiar el selector y hacer imprecisos los cambios.

Revise periódicamente, o una vez al mes, los niveles de los fluidos: aceite, líquido de frenos, refrigerante, etc. Foto: Archivo particular

6.- Evitar subir andenes o bordillos. Aunque se puede hacer, muchas veces al no tener cuidado no solo sufre la llanta, sino también la suspensión, desde los amortiguadores hasta las rótulas de la dirección o sus brazos.



7.- Revisar los niveles de los fluidos. Al menos una vez al mes revise todos los niveles de aceite, líquido de frenos, refrigerante, limpiaparabrisas; y compruebes que no hay ninguna fuga en el vano motor, no se vea nada suelto o fuera de lugar. Además, comprobar la presión o inflado de los neumáticos.



8.- Evite el sol y la lluvia. En lo posible no deje el vehículo expuesto a la intemperie, los rayos solares y la lluvia durante mucho tiempo. Estos deterioran más rápidamente la pintura, los faros o los plásticos de la carrocería.