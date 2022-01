Su seriedad y exigencia personal no son cualidades recientes. Así ha sido Sebastián Nieto Parra desde niño, cuando, micrófono en mano, improvisaba discursos, casi siempre coherentes y contundentes. Su hermano Juan Carlos, su madre, la periodista Nora Parra, sus tíos y primos, sus amigos cercanos apostaron a que esta espontaneidad y facilidad de expresión lo inclinarían hacia la política o la comunicación.



Le puede interesar: Colombia crecería por encima de lo previsto a largo plazo, según la Ocde

Pero no fueron esas dos alternativas ni tampoco las matemáticas lo que veía como su futuro la rectora del colegio parisino donde terminó su bachillerato, a la hora de optar por una carrera. Su destino profesional se fue afianzando a medida que crecía influenciado por el medio social variopinto en el que se desarrolló y por las marcadas diferencias económicas y de vida de los dos países donde se hizo adulto.



Hasta el tercer año de secundaria fue alumno en el Pedagógico de Bogotá. Bus escolar y pupitre que compartió por años no solo con su hermano, sino con los hijos de Luis Carlos Galán y Gloria Pachón, sobre todo con Claudio, su contemporáneo, en tiempos en que la educación pública era muy buena.



Estudió con niños y niñas, jóvenes, de distintos estratos sociales, y cuando llegó a París, a terminar su secundaria, fue matriculado en el Honoré de Balzac, uno de los tres colegios públicos internacionales de la ciudad, donde se educan los hijos de los porteros de algunos edificios del barrio 17, con hijos de diplomáticos, de profesionales, de artistas, de trabajadores de fábricas.

Esa diversidad social en su educación primaria y secundaria le brindó a Sebastián la inmensa fortuna de conocer a fondo personas de orígenes sociales muy desiguales, con entornos plurales y, de manera espontánea, reconocer sus privilegios de pertenecer a la clase media colombiana, cada vez más en extinción, pero también de reconocer sus limitaciones como latinoamericano.



Estas arraigadas inclinaciones lo llevaron a descartar la beca que le ofreció la rectora del Balzac para hacerse matemático, ya que era alumno aventajado en cálculo y álgebra. Optó, pragmático, por la economía, que estudió en Nanterre.



Las prácticas las hizo en el Banco de Crédito Agrícola de París y comenzó su máster en Toulouse. En unas vacaciones en Colombia, en el 2000, conoció a una alta funcionaria del Banco de la República, con la que entabló amistad y a la que terminó pidiéndole la posibilidad de escudriñar el emisor, una de las entidades fetiche para jóvenes economistas.



En ese acercamiento conoció la institución más importante del país y lo conocieron a él, como el economista que prometía. No demoraron en llamarlo para que se vinculara como investigador. Dudó en aceptar la tentadora propuesta por sus estudios de magíster y por el doctorado que ya había escogido y que era el peldaño que quería subir antes de sumergirse en la actividad laboral.



Sin embargo, la persona que lo “fichaba” le ofreció que el Banco le financiaría en su totalidad esos estudios. Y aceptó. Si no regresaba al país tendría que devolver el dinero.



Fueron un par de años de aprendizaje en el banco emisor y hasta estuvo en el Ministerio de Hacienda en comisión. Se devolvió a Francia a terminar sus estudios. Con esos cartones bajo el brazo lo invitaron a Madrid, del Banco de Santander, a dar una conferencia sobre las materias en que había profundizado.



Su disertación convenció. Lo tentaron para que hiciera parte de ese grupo económico, en una posición envidiable. La propuesta lo atrajo tanto que prefirió devolverle al Banco de la República el dinero recibido y quedarse en Madrid por una temporada. “Ha sido de mis trabajos más interesantes y formadores”, dice.



Desde sus épocas de investigador en el Banco de la República su nombre comenzó a aparecer en estudios varios y hasta el día de hoy sigue firmando en grupo o de manera individual reflexiones y análisis de coyuntura en los que trabaja por días, siempre buscando no repetirse ni repetir.



Además: Este año la recuperación del mercado laboral será lenta en Colombia

Ganó el concurso

Corría el 2007 cuando se presentó a un concurso de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde) o, como muchos la denominan, el “club de los países más ricos y con estándares más altos de desarrollo”, para ocupar el cargo de analista en el área de América Latina y el Caribe.



Obtuvo el cargo entre decenas de aspirantes. Comenzó a ser invitado a Radio Francia Internacional cada vez que la Ocde entregaba su informe anual o cuando la coyuntura económica se alborotaba.



Su bilingüismo lo hace una de las fuentes más consultadas por el servicio en español de la emisora y por los franceses, claro está, pero, sin duda, su habilidad verbal, sus conocimientos profundos de la economía, los análisis reposados y pronósticos que casi siempre se cumplen lo hacen brillar en ese espacio mediático. En los estudios de la radio recordaba, por segundos, las veladas familiares en las que era centro de atención.

“Siempre miré con optimismo el ingreso de Colombia a la Ocde, porque creo que esta pertenencia cualificará su desempeño en diferentes áreas”. FACEBOOK

TWITTER

En el 2017 fue nombrado jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Ocde, un año antes de que Colombia fuera admitida como la nación número 37 del grupo. “Siempre miré con optimismo el ingreso del país a este grupo porque creo que esta pertenencia cualificará su desempeño en diferentes áreas”.



Disfruta el cargo por la ristra de retos a los que se enfrenta periódicamente y que debe sortear, sí o sí, para seguir consolidándose en ese escenario tan competido en el área económica internacional.



No obstante la importancia de su puesto, equiparable al de tantos funcionarios de organismos multilaterales, no ha perdido su bonhomía, que lo hace pasar como un profesional más de su equipo. Tiene más de quince personas bajo su mando, que dirige sin pizca de narcisismo, ya que lo guía únicamente el objetivo de hacer su trabajo a la perfección, para que redunde en beneficio del desarrollo de los países a su cargo.

Colombia es aceptada

Y por eso Sebastián Nieto Parra acompañó de corazón y razón el proceso del país hasta ser admitido como un miembro más de ese “club”, que se llevó a cabo gracias a la tozudez del presidente Juan Manuel Santos.



Sebastián define a la Ocde más allá del encuentro de países desarrollados y ricos como “el club de naciones que proceden de manera correcta, que se caracterizan por sus buenas prácticas en diversos escenarios, pero de manera particular en las áreas de salud, educación, medioambiente y equidad de género, en las que aspiro que el país emule a los mejores y revierta esos años perdidos en malas conductas”.



Siga leyendo: Inflación de noviembre de países de Ocde fue la más alta desde 1996

El reto postcovid-19

Para Sebastián Nieto Parra, así como para sus pares de la Cepal, el BID, la Comunidad Europea, los profesionales e investigadores sociales de Francia, con quienes se codea a diario, la llegada del virus “ha sido el más tremendo fenómeno que ha afrontado la región en las últimas décadas”.



Las consecuencias del covid-19 en las economías de los países de América Latina y el Caribe son las más desastrosas del mundo: la mayor caída del PIB, 7 por ciento, así como el aumento de la pobreza en la región y de la informalidad laboral, amén del 30 por ciento del total de muertes hasta el día de hoy, cuando la población de la región es solo equivalente al 8 por ciento de la mundial, son algunas de las cifras que visibilizan la dimensión de la tragedia.



De ahí que, a la cabeza de su equipo y con la participación de expertos, de entidades como la Cepal, el Banco de Desarrollo de América Latina y la Unión Europea, en el informe que presentaron hace un mes, bajo el título ‘Perspectivas económicas de América Latina 2021: avanzando juntos hacia una mejor recuperación’, hayan elaborado un documento que será clave para lograr un desempeño social y económico nuevo.



Sobresalen aspectos como el señalamiento de los grupos más vulnerables para trabajar con y por ellos: los jóvenes y las mujeres; la necesidad de nuevos proyectos de integración regional (baste con mencionar que solo el 14 por ciento de las exportaciones se realizan entre países del área, porcentaje que viene cayendo desde el 2014); el estímulo al trabajo digno, porque la informalidad laboral llega al 50 por ciento de la población (en países como el nuestro se acerca a casi el 70 por ciento), actividades todas ellas claves para reparar el daño que ha causado esta marginación laboral sobre el tejido social, al aumentar la pobreza y las desigualdades, fenómenos que han sido el origen de protestas sociales en Colombia y en países de la vecindad.



Ese diagnóstico, fruto de meses de arduo trabajo, le permitió hacer un listado de recomendaciones. Enumeremos algunas: fortalecer las finanzas públicas para apoyar de manera decisiva la inversión productiva y el gasto social, enfatizándolo hacia los jóvenes y las mujeres; desarrollar sistemas de protección social y de salud, cuyos puntos débiles se visibilizaron en estos dos años; mejorar la calidad de los servicios públicos, básicos para mantener la salud en periodos normales, y más en tiempos de pandemias, y el diseño de una estrategia productiva regional para aumentar competitividad y empleo formal.



Estos compromisos regionales potencializan el trabajo de Sebastián Nieto Parra, quien no tiene duda de que se sacarán adelante.

Se trata de obligaciones que aumentan sus jornadas de trabajo, pero que él sabe compaginar con sus responsabilidades hogareñas, que a la hora de las decisiones ocupan lugar de privilegio, porque no quiere perderse el crecimiento de Martina y Santiago, sus dos hijos, en una tarea que desarrolla hombro a hombro con su esposa.



El trabajo en casa, por obligación, y las continuas reuniones virtuales le han enseñado que no hace falta la presencia física, que lo obligaba a viajar por los países de la región y a otros del continente europeo dos o tres veces al mes.



“Esta ha sido, sin duda, una de las más grandes ganancias de estos tiempos tan malos y extraños que hemos vivido”, afirma con regocijo, como cuando era el niño que hacía reír a la familia Nieto Parra, musical y siempre acogedora, en la cual la tertulia, el buen vino y la rica comida están siempre presentes.



Buenas prácticas sociales heredadas por un economista que diariamente deja huella con su toque de discreción, otra de sus cualidades.



MYRIAM BAUTISTA

PARA EL TIEMPO