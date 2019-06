Gobierno confirma que “no hará más reformas tributarias"

En horas de la mañana de este jueves el Gobierno presentará ante el Congreso el Marco Fiscal de Mediano Plazo, un documento que año tras año señala el escenario macroeconómico y fiscal para toda una década (hasta el 2030), en el que, en esta oportunidad, el Ministerio de Hacienda subraya que “no habrá reformas tributarias en el mediano plazo”.

El documento reitera lo que hasta ahora ha previsto el Gobierno, por lo cual ha sido catalogado de demasiado optimista: que el crecimiento sostenido del 4 por ciento y más, iniciará en el 2020, y que no bajará a menos de 3,6 por ciento en los siguientes años, aún si llegara a haber un coletazo proveniente de eventuales choques externos por cuenta de situaciones en China, Estados Unidos o una posible caída del precio internacional del petróleo.



Toda esa confianza está puesta en los resultados que aportarán las medidas introducida en la ley de financiamiento sin la cual, en los próximos dos años la expansión de la producción no hubiera ido más allá de 2,8 %, señala el documento.



Precisamente, las medidas que rebajaron impuestos a las empresas serían impulsoras de la inversión, que pasará de aumentar en 3,4 por ciento en 2019, a tener una variación de 5,4 por ciento en el 2020. La expectativa está en que esta irrigación de recursos que acelerará la producción en distintos sectores, le pondrá dinamismo al crecimiento económico y, por consiguiente, a la generación de empleo.



En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Ministerio de Hacienda espera un superávit primario en 2019, que lo ha catalogado como “el más alto desde 2008 y el primero desde 2012”, con el cual se enrutará hacia la estabilización de la deuda.



Otro elemento que evidencia el documento, compuesto por 13 capítulos y 17 recuadros temáticos es que la reducción del gasto del Gobierno, que en 2019 es de 19 % del PIB, tendrá una disminución de 0,3 por ciento en el 2020, al pasar a ser de 18,7 % del PIB, iniciando así una senda decreciente hasta llegar a 16,7 % en 2030.



En cuanto a la proyección de los ingresos, llama la atención que la expectativa con el recaudo tributario no crece mucho por encima del 14 por ciento del PIB, donde se ha mantenido por varios años, lo que está muy por debajo de la cifra que reportan los países de la Ocde (34 %) y del promedio de países de América Latina (23 %).



Según el documento, los impuestos en Colombia, en el 2019, representarán 14,3 por ciento del PIB, para luego bajar a 14,2 por ciento en 2020 y lograr un máximo en el 2023 de 14,8 %. Todo, sin reformas tributarias a la vista.



El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, confirmó este jueves en la presentación del reporte que en los próximos meses presentará al Congreso dos proyectos legislativos, uno relacionado con el mercado de capitales y otro pensional (la reforma de protección a la vejez).



“Vamos a presentar para discusión en el Congreso dos leyes respecto de la importancia que tiene el mercado de capitales que tiene en Colombia (…) y también vamos a proponer arreglar unos problemas que tenemos no solamente fiscales, sino que abarca otros temas como la equidad, la igualdad, la protección de la vejez”, agregó el funcionario.



En el documento, el Gobierno prevé un crecimiento del PIB de 3,6 por ciento para el 2019.



Sobre este tema, el funcionario señaló: “No pensamos en unos milagros fiscales, sino que esperamos que la mejor política fiscal se base en el crecimiento económico”.



