Gobierno no le apunta a aumentar base de personas que pagan renta

"Nuestra propuesta no va a ser aumentar la base de personas naturales sino concentrarnos en ser más equitativos y más redistributivos en los sectores más altos”, dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre la suerte del impuesto de renta en la próxima reforma tributaria.



Carrasquilla indicó que la directriz del presidente Iván Duque es que las personas naturales que hasta el día de hoy no pagan impuestos no deberán hacerlo con el régimen nuevo. Así, el objetivo será concentrase en “aumentar el recaudo entre las personas de mayores ingresos, algunas de las cuales tienen tasas de tributación extremadamente bajas en comparación con los estándares internacionales”, agregó.

A ese respecto, el presidente Duque dijo este jueves que "hay personas en Colombia naturales que ganan mucho dinero, más de 50 millones de pesos mensuales, cerca de 10 mil personas, muchos de ellos con una tributación muy pequeñita porque por ingresos salariales se registra muy poco y entra toda una serie ingresos que no son gravables".



Al hablar ante un auditorio de exportadores, en el Congreso de Analdex, Duque señaló que "no estamos diciendo que los vamos a ir a perseguir, no, pero sí que seamos conscientes que pueden ser parte de la solución. Hoy están pagando entre dos y dos y medio millones de pesos mensuales sobre más de 50 millones de ingresos mensuales, que paguen un poquito más lo que deberían pagar la tasa de tributación que pagan los que tienen menores niveles de ingreso y que hacen parte de una clase media vigorosa, expansiva".



De otro lado, el ministro Carrasquilla había dicho el pasado miércoles que cualquier manejo de la deuda requerirá un aumento en el recaudo, para no correr el riesgo de superar los topes impuestos, es decir, se requiere tramitar una reforma tributaria.



En ese sentido, el Ministro afirmó que, tras un cuidadoso análisis, recomienda ser cauteloso con algunas propuestas surgidas en desarrollo del estudio y discusión del presupuesto del 2019.



Adicionalmente, Carrasquilla insistió en que es necesario reducir la tributación de las empresas con el fin de impulsar la creación de empleo y el crecimiento de la economía y ampliar la base de recaudo del IVA, lo cual iría acompañado de una devolución de recursos para los sectores más pobres de la población, a través de programas sociales.



