En el comercio internacional existe un recurso que de tiempo atrás llama la atención de los diferentes países: las tierras raras, un conjunto de 17 elementos importantes para la producción tecnológica de última generación, desarrollo de la defensa militar y la transición energética.



Pese a su nombre, las tierras raras no son escasas y encontrarlas en la corteza terrestre es más usual de lo que se cree. Sin embargo, el problema es la proporción en la que están.



Aunque muchos países poseen el recurso, pocos cuentan con grandes yacimientos que permiten su explotación. Colombia, por ejemplo, es parte de los que pueden aprevecharlo, pero hasta el momento no lo ha hecho. Por ello, y viendo una oportunidad de mercado, la multinacional Auxico Resources Canada emprendió el camino para ser la primera en el país en explotar el recurso.



Las tierras raras, como el Coltán, son de gran interés en el escenario internacional. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Los esfuerzos de Auxico por explotar en Colombia

Aunque sus esfuerzos vienen desde 2019, solo hasta 2020 pudieron investigar un punto histórico de impacto de asteroides de la propiedad llamada Minastyc, en la zona rural de Puerto Carreño, Vichada. Allí, y con un programa de 23 pozos de muestreo, confirmaron la presencia de elementos de tierras raras, entre los que se encuentran el tantalio y niobio (coltán).



Con el hallazgo, ese mismo año adquirieron los derechos de las 189 hectáreas del terreno y en 2021 iniciaron las negociaciones para adquirir un nuevo terreno llamado Agualinda, que limita con el primer predio y tiene una extensión de 1.293 hectáreas.



En conjunto, la compañía posee un total de 1.482 hectáreas bajo su control, lo que le proporciona acceso, según ellos, a una reserva de 1 millón de toneladas métricas de tierras raras y otros minerales en el departamento de Vichada.

Auxico exploró yacimientos importantes de tierras altas en Colombia. Foto: Auxico

Con todos los temas de compra de predio arreglados, Auxico también adelantó los permisos de la Autoridad Nacional de Minería (ANM) y de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia), lo que les permite extraer hasta 50.000 toneladas de tierras raras anuales, mientras se aprueba una licencia global o definitiva.



Daniel Bland, investigador canadiense especializado en impacto de proyectos extractivos, explica que este negocio es altamente rentable, pues estos elementos se encuentran concentrados en las arenas aluviales, y su acceso se limita a una profundidad de 3 o 4 metros, lo que implica que la explotación de los recursos no requiere de los costosos métodos tradicionales de la minería, como voladuras o perforaciones.



De hecho, las proyecciones de su flujo de caja confirman este argumento. En total, Auxico estima para 2040 que el proyecto genere más de 3.900 millones de dólares, con una ganancia anual que rondaría los 220 millones de dólares (que al cambio actual serían cerca de 897.600 millones de pesos por año).



Además, el proyecto en Colombia no solo se limitará a la extracción, pues la compañía anunció la construcción de una refinería de tierras raras en la zona franca de Santa Marta. Con una extensión de 10.000 metros cuadrados, esperan que tenga un rendimiento anual de 36.000 toneladas. El costo estimado para llevar a cabo este proyecto se estima en 116,2 millones de dólares.

Impacto ambiental y problemas con comunidades

Cabe señalar que estas oportunidades de crecimiento son fruto de los esfuerzos de la emprsa por afrontar los obstáculos que se han cruzado durante el desarrollo del proyecto. Uno de ellos fue la preocupación sobre el impacto que tendría la explotación de tierras raras en el departamento y en sus comunidades indígenas, por ello, en 2021 se solicitó una certificación para saber si había presencia de grupos étnicos en el área de influencia para la adopción de medidas administrativas en la propiedad Minastyc con el criterio de afectación directa.



Sin embargo, a través de la resolución número ST-1325 del 24 de septiembre de 2021 se resolvió que la consulta no procedía, debido a que la comunidad étnica más cercana estaba a 3,7 kilómetros del proyecto y separados físicamente por los depósitos aluviales. Es necesario destacar que esta respuesta tiene un limitante.



Aunque la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa tuvo en cuenta las alteraciones en la calidad del aire, los niveles de presión sonora, las condiciones geológicas y otros factores, Bland explica que el impacto que midió la entidad fue para la propiedad Minastyc, que solo tiene una extensión de 189 hectáreas. La compañía ya cuenta con 1.482.



En este sentido, uno de los grandes retos que tiene la empresa será garantizar que todo su proyecto cumpla con los estándares ambientales requeridos y que sus operaciones no afecten a comunidades indígenas aledañas.

Harold Barbosa, Vicepresidente de Operaciones Latinoamérica de Auxico Resources, presentando el Proyecto Minastyc al Parlamento Provincial de Vichada. Foto: Auxico

Lo que viene para Auxico

Respecto a esto, el entonces presidente de la compañía Frederick Kozak afirmó a Business & Human Rights Resource Center que el predio no está en territorio indígena. Sin embargo, Auxico reconocen la importancia de trabajar de la mano de las comunidades. Es por ello que su equipo sostuvo una reunión con la comunidad de Warrawuanae del Resguardo Guacamayas Maiporé, para iniciar la compra de de estaño a los mineros artesanales.



Más allá de estos avances, para Bland uno de los mayores desafíos que afronta Auxico será garantizar que su cadena de suministro sea transparente. Según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, una gran parte de la minería ilegal en el sur de Venezuela, ubicada a solo media hora de las propiedades de Auxico en Vichada, está bajo el control del Eln y las disidencias de las Farc.



Dado este contexto, Bland señala que la implementación de una estrategia rigurosa de debida diligencia se vuelve crucial para asegurar que las tierras raras extraídas ilegalmente en Venezuela no sean blanqueadas y legalizadas como productos de origen colombiano.



Aunque EL TIEMPO intentó establecer conexión con la empresa para conocer cuando iniciarán sus operaciones, al momento del cierre de este diario no dieron respuesta, pero se estima que solo falta la compra formal del predio Minastyc para que inicien sus trabajos de extracción.

