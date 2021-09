Los empleos que más crecerán después de la pandemia del covid-19

La transformación digital llegó a las empresas por cuenta de la pandemia del covid-19. Esta no solamente ha cambiado la dinámica de las empresas, sino también ha tenido efectos en el mercado laboral.



Visual Capitalist acaba de actualizar su ranking de los 10 empleos que más crecerán hasta 2030.​ Meses atrás, EAE Bussiness School publicó un artículo acerca de los 10 empleos que más se demandarán en la era pos-covid.

(Puede leer: Sisbén IV: clasificación ya no es por puntaje, sino que va por grupos)



El escalafón de Visual Capitalist es el siguiente. Tome nota:



1. Técnicos de servicio de aerogeneradores: se espera que crezca un 68,2%

2. Enfermeros: 52,2%

3. Instaladores de energía solar fotovoltaica: 52,1%

4. Estadísticos: 35,4%

5. Auxiliares de fisioterapia: 35,4%

6. Analistas de seguridad de la información: 33,3%

7. Auxiliares de atención sanitaria y personal a domicilio: 32,6%

8. Directores de servicios médicos y sanitarios: 32,5%

9. Científicos de datos y ocupaciones de ciencias matemáticas: 31,4%

10. Asistentes médicos: 31,0%



Para EAE Businnes School, este es el 'top ten' de las profesiones que más se demandarán después de la pandemia. Siga tomando nota.



1. Experto en blockchain: Su funcionalidad principal es la de transferir datos digitales de una manera tan segura que permite certificar el seguimiento de toda la transacción. Se trata de una tecnología que se contempla en la transformación digital de casi cualquier empresa.



2. Especialista en Machine Learning: Es una rama de la Inteligencia Artificial que desarrolla modos en que las máquinas aprenden a predecir resultados y tomar sus propias decisiones basadas en datos.



3. Coordinador de Bienestar y Salud: Es el jefe de lo que antes se denominaba en las empresas Prevención de riesgos laborales. Va a desempeñar un papel esencial en el futuro de las empresas.



(Le puede interesar: 'Plan B' del Consejo Gremial para no frenar proyectos antes de elecciones)



4. Gestor de residuos: Su función principal es la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos. Este empleo pone de manifiesto otra de las principales tendencias que se observan en el futuro del mercado laboral: la necesidad de alinear las estrategias empresariales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en su punto 12 llama a Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.



5. Gestor de chatbots: Los chatbots o bots conversacionales son programas informáticos diseñados para simular conversaciones con personas a través del teclado o mediante la voz. La rápida mejora de los software de IA ha generado un fuerte crecimiento en el uso de los chatbots, cuya aplicación resulta muy valiosa en áreas como la atención al cliente, la gestión de compras y pagos online, servicios que se han visto literalmente colapsados durante el último año.



6. Experto en ética de datos y privacidad. Este empleo derrumba el cliché según el cual todos los empleos vinculados a los datos requieren perfiles tecnológicos. La proliferación de la utilización de algoritmos predictivos ha suscitado un acalorado debate ético sobre los límites de su uso, lo que a su vez está incrementando la demanda de expertos en filosofía para garantizar que hacen un uso adecuado de los datos de sus clientes.



7. Experto en soluciones de movilidad: Si el teletrabajo ha llegado para quedarse, la movilidad de los trabajadores sufrirá una profunda transformación. Gestionarla de forma eficiente y sostenible va a ser, por tanto, uno de los mayores desafíos que enfrentan tanto las empresas como las administraciones, puesto que esta nueva realidad desencadenará también cambios profundos en las ciudades.



(Le recomendamos: Se inició la segunda fase de pagos pendientes de ingreso solidario)



8. Otros por definir: Aunque pueda parecer llamativo, no nos debe extrañar que entre las 10 posiciones con más demanda en los próximos años se cuele una todavía por definir. Diferentes estudios han puesto de manifiesto que el 65 por ciento de los empleos del futuro todavía no existen.



9. Arquitecto de Internet de las Cosas: El Internet de las cosas (IoT) es la red de interconexión digital entre dispositivos, personas y la propia Internet que permite el intercambio de datos entre ellos, facilitando que se pueda capturar información clave sobre el uso y el rendimiento de los dispositivos y los objetos para detectar patrones, hacer recomendaciones, mejorar la eficiencia y crear mejores experiencias para los usuarios. Según la consultora Gartner, en 2020 existían cerca de 26.000 millones de objetos conectados a Internet. El volumen de negocio del IoT crece en torno al 17 por ciento anual según IDC.



10. Asesor de marca personal: El consultor de marca personal es un profesional que se encarga de crear modelos estratégicos basados en la marca personal y el talento de sus clientes, con el fin de aumentar su valor y lograr que destaquen en su entorno laboral para que de este modo se conviertan en referentes dentro de su sector. Ya era una figura relevante en el mundo de la empresa, pero la importancia que están cobrando los nuevos canales de comunicación digitales hará que su labor resulte todavía más valiosa.

Lea más noticias de Economía

Así llegó la marca de ropa femenina Leonisa a tener una tienda en China

¿Qué es y cómo saber si tengo derecho al bono pensional?