Hogares y comercio, bastiones de la economía en el arranque del año

El consumo de los hogares, visible fundamentalmente en las cifras del comercio al por menor, transporte y servicios de comida, está sustentando el crecimiento económico del país, que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) fue del 2,8 por ciento en el primer trimestre del año, cifra que resultó inferior a las expectativas de la gran mayoría de analistas, y en la que el gran lunar fue la construcción, producto del fuerte retroceso del sector edificador.

De acuerdo con las estadísticas de la entidad, si bien el arranque del año es mejor que el del 2018, cuando el PIB entre enero y marzo creció 2 por ciento, al comparar la cifra frente al último trimestre del año pasado se observa que no hubo variación, lo que para el equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá resulta “inquietante” por evidenciar una pérdida de fortaleza de la recuperación y dificultar que se alcancen crecimientos muy por encima del 3 por ciento en el año.

Pero las cifras reveladas este miércoles muestran que el gasto de los hogares en el primer trimestre representó el 72 por ciento del PIB, toda vez que entre enero y marzo, la economía produjo en su totalidad 203 billones de pesos y el gasto de los hogares sumó 145,6 billones de pesos.



Adicionalmente, este porcentaje de aporte de los hogares al PIB es el más alto desde que se llevan las cuentas del crecimiento del país, lo que indica que estos están yendo más rápido que toda la economía, al punto de que la tasa de crecimiento del gasto de los hogares fue del 4 por ciento, mayor que el 2,8 por ciento de toda la economía.



En otras palabras, por cada 100 pesos que produjo la economía, los hogares gastaron 103 pesos. Según el Dane, en el primer trimestre, los mayores crecimientos del gasto de los hogares se dieron en bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes, con un 7,4 por ciento, seguido de muebles y artículos para el hogar, que tuvieron un crecimiento del 4 por ciento.

Aporte por sectores

Y al mirar los aportes de cada rama económica al PIB, el comercio fue el gran protagonista, ya que si bien su crecimiento fue del 4 por ciento, levemente mayor al 3,9 por ciento del año pasado, esta actividad contribuyó con un 24,8 por ciento. En otras palabras, por cada 100 pesos que creció la economía, el comercio aportó casi la cuarta parte.



Por su parte, el gasto del Gobierno, medido a través de la rama de administración pública y defensa, educación y salud, fue el segundo que más aportó al crecimiento del primer trimestre, con una cuota del 15,8 por ciento y un crecimiento del 3,3 por ciento, seguido por la industria, que creció 2,9 por ciento y aportó 12,8 pesos de cada 100 que produjo la economía.



Asimismo, de las cifras del Dane se destaca el crecimiento del sector minero-energético, que tuvo un aumento en su PIB del 5,3 por ciento entre enero y marzo, la mejor variación trimestral anual de los últimos cinco año, y contribuyó con 10 de cada 100 pesos que subió el PIB total del país.



De otro lado, al mirar los sectores a los que mejor les fue, el de servicios financieros resultó con la mayor variación, del 5,5 por ciento, seguido por el minero-energético, como se mencionó (5,3 por ciento), y el comercio (4 por ciento) e información y comunicaciones, que creció a un ritmo del 3,9 por ciento.



Y, aunque no se destacaron tanto como los anteriores, cinco sectores continuaron avanzando en el primer trimestre en su crecimiento. Por ejemplo, el suministro de electricidad, gas y agua pasó de crecer 2,3 por ciento en el primer trimestre del 2018 a 3,1 por ciento en los primeros tres meses del año, mientras que el comercio avanzó 4 por ciento, frente a 3,9 por ciento de hace un año.



En cuanto al sector financiero, su avance fue de 0,6 puntos porcentuales al cerrar el primer trimestre con el mencionado 5,5 por ciento, en tanto que las actividades inmobiliarias pasaron de crecer 2,2 por ciento a 3 por ciento entre el primer trimestre del 2018 e igual período del 2019.



Y la llamada economía naranja, medida a través de las actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otros servicios, pasó de crecer 1,2 por ciento en el período enero-marzo del 2018 a 2,1 por ciento en el primer trimestre del 2019.

Edificaciones, fuerte freno a construcción

El renglón de la construcción resultó siendo el gran lunar del crecimiento de la economía en el primer trimestre, al mostrar una contracción del 5,6 por ciento, en la que las edificaciones, por su peso, fueron las grandes responsables.



Y es que mientras que la construcción de obras civiles tuvo un crecimiento del 8,5 por ciento, la construcción de edificios residenciales y no residenciales se contrajo un 8,8 por ciento.



Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), reiteró que este resultado es consecuencia de un menor ritmo del sector, así como de una recomposición de segmentos en los cueles la actividad no residencial y los segmentos no VIS perdieron participación.



“Cerca de 500.000 metros cuadrados menos explican ese resultado del primer trimestre”, agregó.



Y el sector que más desaceleró en el primer trimestre fue el agrícola, que si bien creció un 1,4 por ciento en ese período, la cifra resultó inferior en 0,3 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre del año pasado, cuando avanzó un 1,7 por ciento.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO