Bancos grandes prevén repunte del barril de  petróleo, a US$70

Los mayores bancos del mundo están apostando a un repunte de los precios del petróleo el año que viene conforme se disipa el temor a una recesión.



El crudo Brent de referencia cotizará a una media de US$ 70 el barril en 2019, casi una tercera parte más que su precio del jueves, según una encuesta de Bloomberg a analistas del petróleo.

Los futuros en Londres y Nueva York se han desplomado este trimestre, y la volatilidad se disparó en la última semana a medida que el crudo replicaba los vaivenes de los mercados bursátiles.



A pesar de los planes de la Opep y sus aliados para limitar la producción el próximo año, la trayectoria del petróleo ha estado determinada cada vez más por los movimientos de activos financieros y las preocupaciones sobre la economía mundial.



Sin embargo, los analistas esperan un ajuste de los mercados por la fortaleza del crecimiento, la adopción de recortes de suministros de la Opep y las pérdidas no previstas en Venezuela e Irán.



"Podríamos incluso ver algo similar a una recuperación en forma de V el próximo año, con dos condiciones muy importantes", dijo Michael Cohen, jefe de análisis de energía y materias primas de Barclays Plc en Nueva York.



"Primero, que la reducción de las exportaciones de la Opep lleve a una reducción de los inventarios. Y dos, que no veamos un mayor deterioro en las condiciones macroeconómicas".



La reciente debilidad de los activos financieros responde a un panorama más oscuro para la economía mundial en medio de una prolongada disputa comercial entre Estados Unidos y China, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos se embarca en una política monetaria más restrictiva.



Si bien el retroceso en los precios del petróleo ha supuesto un alivio a los consumidores, la caída ha golpeado las acciones de compañías como Exxon Mobil Corp. y BP Plc, así como las economías de productores como Arabia Saudita.



No obstante, hasta el momento, la mayoría de los analistas no anticipan que una recesión real vaya afectar al mercado del petróleo el próximo año. Según la mediana de las previsiones de 24 analistas de petróleo en una encuesta de Bloomberg, el Brent, cotizado en Londres, promediara US$70 el barril en 2019.



El precio del jueves era de unos US$ 53,50, mientras que la media hasta el momento en 2018 es de unos US$ 72. Equilibrio de oferta y demanda "En resumen, creemos que los precios están llegando a su punto más bajo", dijo Michael Tran, estratega de materias primas en RBC Capital Markets LLC.



"La oferta y la demanda mundiales deberían alcanzar un equilibrio el ano próximo". En ausencia de una fuerte recesión económica, la mayoría de los analistas anticipan que el consumo mundial de petróleo continuara expandiéndose aproximadamente al ritmo observado en los últimos años, impulsado por economías emergentes como China.



Y aunque sigue habiendo dudas sobre que la Opep vaya a reducir la producción lo suficiente como para evitar un superávit, la encuesta muestra que los analistas confían en que la estrategia del grupo tendrá éxito.



La Opep comenzara a adoptar los recortes el próximo mes, y el miembro líder del grupo, Arabia Saudita, se ha comprometido a reducir la producción incluso más de lo que había acordado formalmente.



BLOOMBERG