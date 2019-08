Los cambios y el formulario sobre la declaración de renta

Entre el 6 de agosto y el 17 de octubre del 2019, se estarán venciendo los plazos para que las personas naturales hagan la declaración de renta correspondiente al 2018.

Se debe recordar que la declaración se sigue haciendo en el formulario 210 que puede obtener en la página web de la Dian.



En este documento podrá ver que sigue vigente el llamado sistema cedular, es decir, “una especie de canasta distinta para poner de forma separada los ingresos según la fuente de la que provengan”, explica Miguel Ángel Fandiño, gerente de impuestos de la firma PwC (Price Waterhouse Cooper).

En la reforma tributaria aprobada en diciembre del 2018 se establecieron algunos cambios, pero se comenzarán a aplicar en el 2020, cuando se presente la declaración de renta por los ingresos del 2019. Por esa razón, medidas nuevas como la unificación del sistema de renta cedular y las tarifas progresivas agregadas para los que ganan más de 57 millones de pesos, no son aplicables en este año.



En consecuencia, de nuevo la declaración de renta se hará completando las casillas del sistema de cédulas, es decir, diferenciando si sus ingresos provienen de rentas de trabajo, de pensiones, de capital, rentas no laborales y rentas de dividendos y participaciones.



Tenga en cuenta que para usar las rebajas que contempla la ley se siguen las mismas reglas, es decir, las rentas exentas más las deducciones no podrán exceder el 40 por ciento del ingreso neto.



Así, al diligenciar el formulario puede tener en cuenta lo siguiente:



Trabajo

Si es usted un trabajador o un empleado por cuenta propia, la cédula renta de trabajo (una de las primeras casillas del formulario) es la principal que debe llenar.



El salario es el ingreso que en general atañe al trabajador, pero no todos tienen una renta tan sencilla de anotar en la declaración de renta. Los empleados con contrato laboral y los independientes deben tener en cuenta que además del sueldo, deben incluir comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, compensaciones por trabajo asociado cooperativo y, en general, compensaciones por servicios personales.



Si el trabajador ha sido despedido en el año 2018, por lo cual recibió una indemnización, ésta también deberá ser anotada como ingreso. Tenga en cuenta que la declaración de renta de una persona sencilla en materia de ingresos es un compendio de sumas y restas para obtener la llamada renta líquida, pero si tiene alguna dificultad, en la página de la Dian encontrará un ‘Ayuda Renta’ que lo orienta en su declaración. Está ubicado en este vínculo: https://www.dian.gov.co/impuestos/personas/Renta_Personas_Naturales_AG_2018/Paginas/default.aspx

Pensiones



En términos tributarios, las pensiones son otra de las inquietudes frecuentes de los colombianos.



El formulario 210 tiene una casilla exclusiva de rentas pensionales que, para efectos de la declaración de renta, son la sumatoria de las mesadas recibidas en el año gravable (2018 en este caso). Según las normas colombianas, las pensiones están exentas hasta el equivalente a 1.000 UVT mensuales ($ 33,1 millones) en el régimen público y en el privado, dependiendo de lo ahorrado. En consecuencia, en teoría, todas estarían libres de impuestos, porque ningún ciudadano debería estar recibiendo una mesada superior a 25 salarios mínimos ($ 20’702.900).



Pero, como el formulario pide información y establece deducciones, usted debe saber que se le aplican las mismas tarifas que al trabajador, con la salvedad de que los beneficios tributarios son distintos porque el empleado tiene renta de trabajo exenta del 25 por ciento, por ejemplo.



Cesantías



El tema de si las cesantías entran o no en la sumatoria de los ingresos cuando se está realizando la declaración de renta es una de las inquietudes más frecuentes de los contribuyentes. Según Miguel Ángel Fandiño, este ingreso anual del trabajador, el cual consigna la empresa en la que labora en un fondo de cesantías, está exento del impuesto, en teoría.



Sin embargo, “se debe reflejar como ingreso en la declaración de renta, aunque el beneficiario no las haya retirado”. En ese sentido, no están libres de quedar gravadas, inclusive, en el caso de salarios no tan altos ($ 4’5 millones) porque, al existir un limitante del 40 por ciento de los ingresos para hacer las deducciones, parte de ellas podrían entrar en la renta gravada.



Se debe recordar que la norma considera renta exenta dichas cesantías cuando el trabajador tenga un salario mensual promedio de hasta 11’605.650 pesos.

A partir de dicho monto empiezan a ser gravadas en su totalidad.





