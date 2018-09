¿Llegó el momento de cambiar su carro?

El sector automotor se encuentra en constante movimiento presentando modelos y nuevas ofertas de parte de las marcas que han permitido un crecimiento notable. Hoy en día, los fabricantes se ven obligados a crear vehículos que no solo sean atractivos sino que su seguridad, durabilidad y economía sean sus características más importantes.



En ese sentido, la vida útil de un carro se determina por medio de unas pruebas de calidad que debe superar el vehículo al momento de su ensamblaje. En cuanto al motor se refiere, en general debe ser un mínimo de 150.000 kilómetros y una duración entorno a los 250.000 kilómetros dependiendo de su uso y la frecuencia con la que se haga el mantenimiento, según el portal de RACE. De igual manera, la carrocería debería estar en perfecto estado durante mínimo 10 años.



La duración de un automóvil depende del uso y el trato que se le dé. Es esencial cuidar su parte mecánica y arreglar esos defectos que con el paso del tiempo se empiezan a notar. Pero, ¿cómo detectar si ha llegado el momento de cambiarlo?



1. El tiempo

No todos lo utilizan con la misma intensidad. Es diferente cuando este se usa solo para los fines de semana y paseos, que para transportarse todos los días sin parar. Por otro lado, el terreno en el cual sea movilizado también debe tenerse en cuenta. Lo ideal es cambiar el auto cada cinco años renovando el modelo o cambiando de marca.



2. El kilometraje

Lo aconsejable es llevar a cabo el cambio cuando se encuentra entre los 70.000 y 100.000 kilómetros recorridos, ya que luego de esta cifra el valor comercial desciende y será más complicado venderlo. Además, puede que empiecen a aparecer esos incómodos arreglos de última hora.



3. Gastos extras

Es tiempo de buscar uno nuevo cuando las visitas al mecánico son más frecuentes. Es normal que las partes se desgasten con el uso, pero al identificar ruidos, vibraciones, fallas en los sistemas, falta de fuerza, humo, óxido, entre otros, constantemente, lo mejor es pensar en un reemplazo por seguridad.



4. Avances en la tecnología y seguridad

Cuando cambian las necesidades básicas del uso del carro es probable que se quiera más espacio y se desee generar un ahorro. Es en ese momento cuando se opta por un último modelo que haya incorporado las nuevas tecnologías tanto en sistemas de seguridad como en comodidad. De esta manera no solo contará con elementos que hagan su vida más fácil sino que económicamente verá la diferencia al tener un auto que consuma menos combustible.