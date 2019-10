Constructoras podrán tener sello de calidad

La certificación Best Place to Live, impulsada por la empresa proptech Trend Group America (TGA), especializada en el conocimiento del consumidor inmobiliario, llegó a Colombia a partir de octubre, de la mano de Metrocuadrado.com

Este sello es la única certificación a nivel latinoamericano que reúne a las mejores constructoras con base en la satisfacción de sus propios clientes con el producto y servicio entregado. Hoy, son 33 empresas certificadas a nivel regional, siendo Actual Inmobiliaria la primera en obtener el sello en los tres países.



“Nos encontramos frente a un mercado en el que tener clientes satisfechos es un factor muy relevante para el desarrollo sostenible del sector de la construcción y Colombia no es la excepción”, señaló el director ejecutivo de TGA, Tomás Cartagena.

La puesta en marcha de la certificación en Colombia busca cambiar el mercado y ayudar a las empresas constructoras a crear una cultura de servicio centrada en el cliente.



Para el director de TGA, la implementación del sello ha sido muy importante en los dos países de la región en los que está presente (Chile y Perú), lo que se ha traducido en estrategias de mejora continua al interior de las empresas certificadas.



Por ejemplo, en Chile, de 2016 a 2019, en las 25 marcas top se dio una mejora en el nivel de satisfacción de la industria en un 72,7 por ciento, según las evaluaciones internas que se hacen a las compañías, donde se conoce su experiencia e índices de satisfacción.



“En Metrocuadrado.com estamos forjando una alianza estratégica con TGA para ser parte de este sello, que permitirá a los colombianos que vayan a comprar un apartamento guiarse con la experiencia de usuarios anteriores antes de tomar una decisión”, afirmó Sandra Villanueva, gerente de Metrocuadrado.com.

La importancia de este sello internacional

Comprar vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona, no obstante, sería bueno saber cuáles son las constructoras que realmente hicieron felices a sus clientes.



Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de Best Place to Live es entregar confianza y seguridad a las personas que estén buscando el mejor lugar para vivir. “Por medio de este sello, buscamos que los potenciales compradores conozcan, de antemano, a las constructoras comprometidas con la calidad de sus productos y servicios”, explicó Cartagena.

¿Cómo se obtiene el sello Best Place to Live?

La certificación Best Place to Live -que ya ha evaluado más de 40 mil clientes inmobiliarios en Latinoamérica desde 2013- se obtiene a través de una evaluación que se realiza a los clientes compradores, en un período de 6 a 12 meses, desde la entrega de su casa o apartamento.



Esta evaluación abarca toda la cadena de valor de la constructora con el cliente, es decir, los servicios entregados: gestión comercial, proceso de entrega, post venta, la vivienda (casa o apartamento), el proyecto (condominio o edificio) y sus áreas comunes. Dependiendo de las respuestas de los compradores se califica a la constructora y se determina si obtiene la certificación.



Una empresa con el sello Best Place to Live le otorga tres principales beneficios a quien cotiza o compra:

Conocer a las empresas comprometidas con la calidad de sus productos y servicios, sin importar su cultura, tamaño o antigüedad. Saber, de antemano, que está comprando en un proyecto que podrá evaluar transversalmente, considerando el ciclo de compra, entrega y posventa. Tomar una decisión responsable, informada y acorde con sus expectativas, en que su felicidad sea el eje de la compra.

“Afortunadamente los clientes de los países en los que estamos presentes han visto cambios positivos en la manera en que las constructoras se relacionan con ellos, con miras a generar una mayor satisfacción respecto al producto y servicio entregado. Eso, a la larga, también se manifiesta en mejores indicadores de recomendación y recompra para las marcas certificadas”, dice José Durán, director de Best Place to Live.

PAOLA RUEDA

EL TIEMPO