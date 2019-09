Cobros en horas no laborales son práctica abusiva: Superfinanciero

El superintendente financiero, Jorge Castaño, recordó que no se puede llamar a cobrar a los deudores del sector financiero en horas no laborales, y que, además, las personas que se consideren afectadas pueden quejarse ante la Supertintendencia Financiera, y que las entidades financieras o de cobranza pueden ser sancionadas.

"La respuesta es muy sencilla, no se puede hacer", dijo Castaño ante la pregunta de si se pueden hacer llamadas para cobrar en horarios no háabiles.



De acuerdo con el funcionario, las entidades financieras saben que debe haber un ambiente de respeto con los consumidores financieros, y debe propiciársele un espacio de respeto de sus actividades personales.

"Desde hace muchos años -recordó Castaño- la Superintendencia, a través de una circular, estableció que estos mecanismos de contactabilidad de los clientes, (así estén en mora o no), no se puede usar en horarios diferentes a los laborales. No los domingos. No los festivos, a pesar de que podamos estar muy tentados porque puede resultar más fácil contactarlos".



El funcionario fue enfático en decir que hacer eso es "es una practica abusiva".

En el caso de que a una persona le pase, recordó Castaño, puede poner una queja ante la Superintendencia, "y nos encargaremos de que este tipo de conducta cada vez esté menos presente en el sector financiero".



Castaño señaló que cada vez hay más uso de banca móvil y de internet que son alternativas para reducir el otro tipo de cobranza.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS