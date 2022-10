A medida que avanza la discusión sobre la reforma tributaria en el Congreso, crece la preocupación en torno a las 122 zonas francas existentes en el país –42 permanentes y 80 uniempresariales–, las cuales estarían obligadas a concentrarse en exportar para preservar el beneficio que hoy reciben sus usuarios, respecto a una tarifa más baja en el impuesto a la renta. Al respecto, EL TIEMPO habló con el experto Martín Gustavo Ibarra, quien manifiesta su preocupación por la viabilidad de un esquema que genera 147.000 empleos directos y ha atraído inversiones cercanas a los 45 billones de pesos.



¿Cuáles son los incentivos de las zonas francas que preocupan al Gobierno?



El único beneficio exclusivo que tienen los usuarios de las zonas francas es una reducción en 15 puntos del impuesto sobre la renta de las sociedades, que disminuye del 35 % al 20 %. Este nivel, en todo caso, es una de las tarifas más altas de las zonas francas de América Latina y se encuentra a tres puntos del impuesto promedio registrado en los países que integran la Ocde. Los demás beneficios aplican para todas las empresas, como es el caso del descuento en el IVA que se paga sobre bienes de capital o un arancel cero dentro de lo que se conoce como Plan Vallejo.

¿En qué consisten las ventajas del esquema actual?

Para quien llegue, acceder al mercado andino, al cual se puede agregar la reapertura del mercado venezolano, aparte de las preferencias consagradas en los distintos tratados de libre comercio. Y entre los que ya están, vale la pena recordar que muchos de los usuarios de zonas francas o prestan servicios transversales o esenciales para el país, como los puertos, Reficar, las refinadoras de biocombustibles, los data centers, las generadoras de energía, las clínicas o las firmas que proveen servicios logísticos al comercio exterior.



Ahora tendría lugar un giro incomprensible. El descalificar a un usuario de zona franca ocurre en otros países como una sanción muy severa por la realización de un delito o infracción grave y nunca por no alcanzar un nuevo umbral, inexistente en el momento de su instalación en una zona franca. Me encantaría conocer al asesor del ministro (José Antonio) Ocampo que le sugirió esta iniciativa, para preguntarle qué fuentes de estadísticas está utilizando y su experiencia en la captación de inversiones globales.



¿Cuáles opciones plantea?



Hay muchas. Por ejemplo, después de un periodo de transición, cedular los ingresos para reconocer el 20 % de tarifa a las utilidades por exportaciones y la tarifa general para el resto, como lo han planteado algunos congresistas. Igualmente, autorizar que exportadores principiantes se ubiquen en zonas francas bajo régimen normal y, cuando cumplan su plan de internacionalización, adquieran la calidad de usuarios de zona franca con todos sus beneficios. También permitir que las magníficas instalaciones de las zonas francas puedan ser utilizadas por otras empresas, como las usuarias del Plan Vallejo, los depósitos de aduanas o las empresas del régimen normal, como ocurre en Costa Rica, España o en las zonas francas de la ley Paez en el Cauca. Es una manera de generar empleo, competitividad e impuestos.

¿No es válido el argumento de que las zonas francas exportan muy poco?



Estando totalmente de acuerdo con el ministro Ocampo en que las zonas francas deben exportar más, yo le aconsejaría que utilice un decreto y no una ley para colocar cualquier nueva condición sobreviniente, utilizando la muy exitosa política de los países del sudeste asiático de lanzar planes piloto. La ventaja es que este mecanismo permite ajustes, dependiendo de cómo funcione.



En cambio, lo plasmado en una ley queda grabado en piedra y no es necesario echar las llaves de las zonas francas al mar. Además, debemos observar lo que aplican hoy tanto nuestros casi 40 socios en la Ocde, donde existe más de un millar de exitosas zonas francas, como las de nuestros pares latinoamericanos de la Alianza del Pacífico, con quienes deberemos competir ferozmente en la atracción de inversión y nuevas oportunidades. La geopolítica nos presenta una subienda y no es el momento se recoger las redes.

Descalificar

a un usuario

Usted ha dicho que las zonas francas pueden jugar un papel en la transición energética. ¿A qué se refiere?



El hidrógeno cumplirá un papel fundamental en la descarbonización del planeta, tanto como combustible como materia prima industrial. Como combustible se utilizará para la movilización de barcos, trenes, camiones y automóviles. Como materia prima, será indispensable para la producción de fertilizantes, plásticos, industria siderúrgica, vidrio y cemento. El gran reto es reducir los altos costos actuales de producción y en eso competiremos hombro a hombro con Brasil, Chile, Argentina o Panamá en la región. Todos estos países tienen zonas francas para proyectos de hidrógeno. La de Ceará, en Brasil, acaba de ganar el premio de la mejor zona franca de hidrógeno del mundo y ofrece la acumulación de los beneficios que allá otorgan con la reducción del impuesto corporativo al 8,5 por ciento.



De tal manera, es clave que la reforma tributaria en curso permita combinar el régimen vigente con los incentivos ambientales que da la Ley 2099 de 2021. Pero si cerramos esa puerta, estaremos cancelando la posibilidad de recibir inversiones billonarias en este campo.

¿Qué beneficios nos traería?



El hidrógeno va a ser uno de los nuevos y grandes negocios de un mundo que se aleja gradualmente de los combustibles fósiles. Además, es perfectamente coincidente con la intención del presidente (Gustavo) Petro y del ministro de Comercio, Germán Umaña, de darle un rol preponderante a Colombia en el área de combustibles limpios.



Sabemos que en la costa norte del país existen el sol y los vientos que se requieren para producir la energía renovable, con cuyo uso podemos producir el hidrógeno verde. Y a lo anterior se suma la posibilidad de fabricar fertilizantes que tanto el país como el hemisferio requieren.

Un argumento que se escucha a menudo es que al defender las zonas francas se está protegiendo solo a las grandes empresas…



Pues esa es una visión totalmente errada porque la realidad muestra otra cosa. La semana pasada asistí a la asamblea de Acopi y fui testigo de cómo su presidenta nacional le solicitó de manera vehemente al presidente Petro revisar los incumplibles umbrales de exportación del 80 por ciento, inalcanzables para una pequeña o mediana empresa usuaria de una zona franca. Rosmery Quintero destacó que el 90 % de las empresas calificadas en las zonas francas colombianas son pequeñas y medianas (pymes) y requieren del decidido apoyo del Gobierno para poder internacionalizarse. Debo resaltar que hoy solo el 6,9 % de las pymes en Colombia exportan y tan solo representan una décima parte de las exportaciones del país.



Usted también hizo una propuesta…



Tuve la oportunidad de presentar en el Congreso de Acopi la iniciativa Expofranca, para que las pymes que operen dentro o fuera de las zonas francas reciban apoyo en capacitación, logística, incubadoras de internacionalización, compras conjuntas y comercialización internacional, para lograr que dupliquen sus exportaciones en los próximos cuatro años. Si conseguimos que miles de pymes empiecen a exportar entre el 10 y el 30 % de su producción, eso tendría un mayor impacto que el de 20 empresas grandes exportando el 80 % de lo que fabrican.

¿Cuáles son sus cábalas sobre la suerte de las zonas francas en la próxima reforma tributaria?



Confío en que la sensatez de los argumentos presentados lleve a una aproximación constructiva del tema. Yo me atrevo a apostar que así será y que las zonas francas van a salir muy fortalecidas, no solo por la reforma tributaria, sino por el nuevo entorno, que es una combinación de las estrategias del nuevo gobierno de reindustrializar al país, de diversificar sus exportaciones y de apostarle al hidrógeno, combinadas con el entorno regional de lo que se conoce como nearshoring.



No obstante, para ello es indispensable que se escuchen los planteamientos y se entienda que las zonas francas son una especie de arma secreta para atraer nuevas inversiones en industria, agricultura o energías limpias. Basta con mirar cómo este mecanismo le sirvió a China para convertirse en la potencia exportadora que es hoy. Guardadas las debidas proporciones, nosotros también tenemos cómo seguir esa senda.

* Periodista sénior de EL TIEMPO.