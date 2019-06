Las pérdidas económicas que dejan los cierre de la vía al Llano

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) Seccional Meta y Llanos Orientales tasó en 43.000 millones de pesos los ingresos diarios que deja de recibir el departamento por el cierre de la autopista que lo comunica con Bogotá y otras regiones del país.

Comienzan a escasear algunos productos como papa, huevo, frutas, hortalizas y hierbas FACEBOOK

TWITTER

El gremio expresó su preocupación por el estado incierto de la vía Villavicencio-Bogotá, teniendo en cuenta que a la fecha se han presentado cierres durante abril, mayo y junio, de manera intermitente, y en los últimos días la clausura del corredor, sin tener certeza de la fecha de apertura.



“La producción diaria del departamento es de 83.900 millones de pesos de acuerdo al Dane, y se estima que por cada día de cierre de la vía dejan de ingresar al Meta 43.000 millones de pesos, donde aproximadamente 18.000 millones se traducen en pérdidas para sectores muy afectados como el agropecuario, turismo, y transporte, entre otros”, dice un comunicado del gremio.



De ese modo, se calcula que han dejado de ingresar al Meta 800.000 millones de pesos, y se han perdido en bienes perecederos y cancelación de servicios 360.000 millones de pesos.



La organización también dijo que por cada día de cierre de la Vía al Llano se pierden del 90 al 95 por ciento de las reservas hoteleras, que representan alrededor de 2.340 millones de pesos.



“Para esta temporada el nivel de ocupación normalmente es de un 50 por ciento, pero actualmente ante las inconsistencias en la carretera, esta no supera el 15 por ciento. Cuatro hoteles del departamento han tenido que cerrar sus puertas como consecuencia del cierre de la vía”, agregó.

Por otro lado, a pesar de las dificultades de disponibilidad del transporte aéreo, resaltó el papel que aerolíneas como EasyFly y Satena han jugado durante la contingencia.



“Ha aportado a la estabilización de los precios de los tiquetes, aunque debe hacerse una evaluación sobre la posibilidad de ofrecer los viajes a tarifas aún más competitivas”, dijeron.



Aunque Fenalco ha dado un parte de tranquilidad en cuanto al abastecimiento de combustibles y bienes de la canasta familiar, dijo que comienza a presentarse desabastecimiento en algunas estaciones de servicio que no tienen centros de acopio en la región, y comienzan a escasear algunos productos como papa, huevo, frutas, hortalizas y hierbas, entre otros.



Lo anterior teniendo en cuenta que el flete por las rutas alternativas tiene un sobre costo que va a tener que asumir el consumidor.



Además, sectores como transporte, construcción y comercio han visto disminuir sus ventas gradualmente, y la incertidumbre y la confianza de los llaneros están golpeando el consumo en la región.



“Desde Fenalco Meta clamamos al presidente Iván Duque, que declare la emergencia económica nacional, puesto que realmente es inconcebible que el Meta esté desconectado del resto del país, con los problemas que esto representa para su población, y que a la fecha no se evidencie una solución efectiva a los problemas de la vía”, dijo



Según el gremio, la declaración de emergencia económica podría ser la puerta de entrada para una serie de medidas que los empresarios y pobladores del Meta están requiriendo desde hace meses.



Sin embargo, se pudo establecer que la declaratoria de calamidad por parte de los gobernadores de Cundinamarca y Meta habilita los mecanismos para que se puedan hacer las obras y el Gobierno no contempla expedir medidas de excepción de tipo constitucional.

Afectación del transporte de carga

El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte del Carga (Fedetranscarga), Henry Cárdenas Cruz, dijo, por su lado, que 2.000 vehículos por día de ese tipo se movilizan por al vía al Llano, pero ahora tiene que dar una vuelta de 523 kilómetros, por Sogamoso, para llegar o salir de Bogotá, cuando lo normal son 80 kilómetros.



El directivo dice que dejan de facturar 7.000 millones de pesos diarios, por lo que en los últimos 4 días de crisis la suma sube a 28.000 millones de pesos.



"Aunque algunos comercializadores de carne en Bogotá han aceptado la subida del flete hasta en 40 por ciento, debido también a que el recorrido por la otra vía desde la capital del Meta es mayor, los consumidores de bebidas refrescantes y cervezas podrían ver mayores precios en Villavicencio o los Llanos porque las plantas están en el centro del país", agregó.



Según el directivo, el transporte de petróleo también se afecta porque el flete por galón de un carrotanque le cuesta traerlos desde los Llanos hasta una estación en Lérida (Tolima) 450 pesos, y ahora vale 680 pesos, debido también al mayor recorrido.

Menor producción en sector ganadero

Entre tanto, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, dice que por la situación en la vía al Llano en mayo se dejaron de sacrificar para consumo humano 1.800 reses y en lo que va corrido de junio ya están sobre la misma cifra en solo 15 días.



También dice que los precios de los fletes se han duplicado y hay muchos tiempos muertos en la producción por la demora en la recepción de los insumos.



REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS