Estudio: Las mujeres tienen mayor riesgo de morir en un accidente de tránsito

Las conductoras tienen un 17 por ciento más de riesgo de morir y el doble de probabilidades de sufrir una lesión cerebral grave que los hombres. Además, también tienen casi un 50 por ciento más de posibilidades de tener una fractura craneal.



Esta es una de las conclusiones de un estudio de la Fundación Línea Directa, organización española que tiene como fomentar hábitos responsables de conducción y llegar a cero víctimas en carretera.

“Al no llegar bien a los pedales, muchas mujeres se ven obligadas a acercarse demasiado al volante, lo que incrementa notablemente la probabilidad de sufrir lesiones graves en el tórax, la cara y el cuello cuando se activa el airbag”, dice el estudio.



Y añade: “El diseño del cinturón de seguridad favorece el efecto submarining en las conductoras, un deslizamiento en el asiento que puede provocar importantes lesiones internas por la presión de la banda inferior sobre el vientre. Además, el cinturón no tiene en cuenta el pecho femenino ni protege adecuadamente los hombros de la mujer”.



Parte de la explicación, dice la Fundación, es que “tradicionalmente, el cuerpo femenino no se ha tenido en cuenta en los crash test, ya que los dummies más usados en estas pruebas han sido dos prototipos masculinos de percentil 50 y 95 y uno femenino de percentil 5 que es una mera adaptación del cuerpo del hombre. En gran medida, esto ha determinado que el diseño de los vehículos esté basado en la anatomía de los hombres y no tanto en la de las mujeres.



Además, hay otras razones: hay más conductores hombres, conducen más, son los que, generalmente, toman la decisión de compra del auto y tienen peores índices de accidentalidad.



La Fundación Línea Directa y la Universidad Pontificia Comillas realizaron un crash test computarizado que reproduce un choque frontal de circunstancias idénticas para ambos géneros: un modelo femenino percentil 50 y un modelo masculino percentil 50.



Este permitió obtener conclusiones mencionadas teniendo en cuenta la anatomía de cada género (determinada a través de una Tomografía Axial Computerizada, TAC.

El estudio “Coches seguros para todos. Análisis de la accidentalidad bajo una perspectiva de género (2012-2021)” presentado por la Fundación Línea Directa y realizado en colaboración con el Centro Zaragoza y el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas, analizó entre otros aspectos, la accidentalidad de cada género, las cifras oficiales de accidentes de hombres y mujeres en los últimos 10 años y las pruebas de seguridad pasiva en España.

Además, el informe se completa con 1.700 encuestas a conductores de toda la geografía nacional en las que los automovilistas dan su opinión sobre la relación entre conducción y el género.