Las 10 mujeres más poderosas del mundo

La canciller alemana, Angela Merkel, lidera una vez más la lista Forbes de las mujeres más poderosas del mundo, un ránking en el que la presidenta del Banco de Santander, la española Ana Patricia Botín, se sitúa en el puesto número ocho, avanzando un lugar respecto a la lista de 2017.



La revista Forbes publicó la 15ª lista anual de las mujeres más

poderosas del mundo, centradas en los ámbitos empresarial, tecnológico, de entretenimiento, filantrópico y también político.

A Merkel le siguen la primera ministra británica, Theresa May, quien por segundo año consecutivo ha mantenido este puesto número 2 en la lista

En la lista de las cien mujeres más poderosas del mundo de 2018, la canciller alemana, Angela Merkel, retiene así el primer puesto por octavo año consecutivo, si bien lo ha llegado a ocupar en 13 ocasiones, según una nota de Forbes.



A Merkel le siguen la primera ministra británica, Theresa May, quien por segundo año consecutivo ha mantenido este puesto número 2 en la lista, en un momento en el que su liderazgo es cuestionado por el Brexit. Tras May se ubica la directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde (3), la directora general de General Motors, Mary Barra (4), y la directora general de Fidelity Investments, Abigail Johnson (5).



En clave de EE.UU, Hillary Clinton, que descendió al puesto 65 en 2017, ya no aparece en la lista en 2018, por primera vez desde su creación en 2004. Asimismo, la directora de Operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, también abandona los 10 primeros puestos en la clasificación de 2018 y se ubica en el undécimo puesto del ránking, mientras que la hija y asesora del presidente de EE.UU., Donald Trump, Ivanka Trump, se sitúa en el lugar 21. Entre las diez mujeres más poderosas del mundo destaca la presencia de la española Ana Patricia Botín, que como presidenta del Banco de Santander alcanza el lugar número 8. Por delante también tiene a Melinda Gates (6), copresidenta de Bill & Melinda Gates Foundation, y Susan Wojcicki (7), CEO de YouTube en Estados Unidos.



Botín es la única mujer latina en la lista de Forbes junto a la expresidenta de Chile y ahora alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que ocupa el lugar 85 entre las cien mujeres más poderosas de la lista Forbes.



Los miembros del ránking 2018 representan a las mujeres en diversas categorías: negocios, tecnología, finanzas, medios de comunicación y entretenimiento, política y filantropía.



Para determinar el rango dentro de cada categoría, así como el rango general en la lista de 100, Forbes aplicó cuatro conceptos: dinero, medios, impacto y esferas de influencia.



EFE