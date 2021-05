‘Pese a rebaja, Colombia accederá al crédito que necesita’: Restrepo

No llevaba ni 24 horas oficialmente en el cargo, cuando el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, recibió la noticia de que Colombia perdió el grado de inversión en la escala de Standard & Poor’s, un estatus que reflejó durante más de una década la buena capacidad de pago del país.



Ahora, con un mayor riesgo de incumplir las obligaciones financieras y en medio de la ola de protestas y bloqueos que ya cumple tres semanas, Restrepo tiene claro que se enfocará en buscar cuanto antes consensos para elaborar otra reforma fiscal que permita financiar los programas sociales y encauzar las finanzas públicas.

¿Qué implicaciones puede llegar a tener la rebaja de la calificación crediticia de S&P de BBB- a BB+?

La pérdida de este escalafón obedece a la expectativa de que el ajuste fiscal será más gradual y prolongado en el contexto de los desafíos de la pandemia. Sin embargo, la perspectiva subió de negativa a estable gracias a que hay una expectativa de crecimiento y al acuerdo que se está construyendo para estabilizar la trayectoria de las finanzas públicas en el mediano plazo.



También es importante decir que esto tendrá eventualmente un costo asociado a las tasas de interés para el financiamiento público y privado del país. A pesar de ello, Colombia puede acceder y obtener la financiación que necesita. Las colocaciones siguen en marcha, con buena demanda.



En adelante, hay un gran compromiso como Gobierno para trabajar en una reactivación segura, en los esfuerzos para alcanzar consensos que permitan la financiación de los programas sociales, en la estabilidad de las finanzas públicas y en la vacunación masiva.



Tras la crisis de 1999, Colombia perdió el grado de inversión y tardó 12 años en recuperarlo. ¿Qué tan fácil será esta vez?

Es un proceso que siempre será de construcción. La calificadora dijo que en los próximos 12 a 18 meses hay que lograr aumentar el crecimiento más allá de lo esperado, avanzar en medidas estructurales que permitan reducir las necesidades de financiamiento y de deuda y en la diversificación de la canasta exportadora. Hay países que se demoran más y otros menos; lo importante será demostrar que podemos seguir avanzando por lo menos en esos tres frentes.



¿Pero es optimista?

Lo que puedo decir es que debe existir un compromiso como Estado de todos. No solo del Gobierno sino también del Legislativo y del resto de actores de la sociedad para lograr la reactivación.



¿Cree que la calificadora debería haber sido más laxa teniendo en cuenta la situación excepcional que está viviendo el país?

Es indispensable reconocer que estamos en un contexto particular. La pandemia nos ha llevado a hacer inversiones gigantescas que han derivado en un aumento del gasto público y en un incremento de la deuda con respecto al PIB. Sin embargo, no podría decir cuáles fueron los criterios en detalle que evaluaron. Aparte del tema fiscal, también señalan el comportamiento de lo que está sucediendo en materia de eventos domésticos y otros choques internacionales.



¿Entonces se podría decir que la fallida reforma tributaria y las protestas fueron de alguna manera la gota que colmó el vaso para llegar a esta situación?

No me atrevería a hacer esa afirmación. Lo que creo es que a partir de lo que evaluaron desde la parte social, política y económica encontraron que el ajuste va a ser seguramente en un monto inferior, más gradual y prolongado.



¿Y podrían haber tenido que ver los beneficios tributarios que se les concedieron a las empresas en la reforma de 2018?

No, incluso esa ley anterior fue la que permitió que Colombia obtuviera mejor resultado en déficit fiscal en los últimos 8 años y superávit fiscal primario. Sin embargo, después de eso llegó la pandemia y su correspondiente esfuerzo por parte del Gobierno para atenderla. Casi 11 puntos del PIB dentro y fuera del presupuesto. Con ese impacto y la reducción de ingresos se golpearon las finanzas públicas.



Los países que tienen calificaciones en grado de no inversión pueden llegar a incumplir con sus obligaciones. ¿Este nuevo estatus puede ahuyentar a los inversionistas?

No necesariamente. Habrá movimientos de salida y de llegada. Por ejemplo, en los últimos días hemos visto la llegada de cerca de $ 5 billones en títulos TES.

Como la inversión extranjera en nuestro país es de largo plazo, seguirá aprovechando las oportunidades de Colombia, que no son pocas.



En concreto, ¿cuáles son los costos de endeudamiento adicionales que podría dejar esta decisión?

Calculamos que en el financiamiento público nosotros podemos subir 1 a 2 puntos porcentuales. Y eso nos podría costar más o menos del orden de 1 billón de pesos por cada punto porcentual. De todas maneras, es importante decir que Colombia ha venido haciendo un esfuerzo por transitar a una tasa fija.



¿Esperan que Fitch Ratings o Moody’s también bajen la calificación?

Tenemos pendiente esas conversaciones. Seguramente en el curso de las próximas semanas hablaremos con las calificadoras y veremos cuáles son sus inquietudes o planteamientos.



En este punto, ¿llegar a consensos para sacar adelante otra tributaria se vuelve mucho más imperante?

Yo lo que creo es que se necesita avanzar en que a través de consensos logremos un proyecto de gasto social con una financiación sostenible porque hay que garantizar esa estabilidad social y también crecer más este año.



¿Qué avances hay en ese sentido, con quién se han reunido?

El Gobierno viene haciendo la reunión con el comité del paro. Yo personalmente he venido haciendo la aproximación con los partidos políticos, los actores sociales y juveniles, con empresarios y con actores de las finanzas públicas, entre otros.

De momento, hay unos elementos de mínimo común denominador: que se necesitan los proyectos sociales para apoyar a los más vulnerables, que es posible acudir a los más pudientes para cubrir las necesidades sociales y que no se va a afectar a la clase media de ninguna manera.

He visto un propósito constructivo de que es posible lograrlo.



¿Espera presentar la iniciativa legislativa en esta legislatura que acaba el 20 de junio o tocaría esperar?

A partir de la construcción de consensos nosotros vamos a avanzar para poder aprovechar al máximo esta legislatura. Lo importante es llegar a una propuesta que pueda ser defendible y apoyada por todos los actores políticos. Esa es la prioridad más importante.



¿Sí será posible que los que más tienen sean los que más aporten?

Esa idea hace parte de la consecución de esos consensos. Uno puede acudir a temas de aumentos en el impuesto de renta para las personas jurídicas. Por el contrario, no se modificarán los temas de IVA ni la base de las personas naturales que tributan renta.



A pesar de las protestas, ¿mantienen la proyección de crecimiento para este año en 5 %?

Sí, la mantenemos.