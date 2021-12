El 2021 ha sido un año de variados matices. Desde un primer semestre lleno de expectativas del “año nuevo” y su anhelada reactivación, las cuales fueron “aplanadas” por dos picos epidemiológicos cuyas medidas de gestión implicaban sacrificios en el marco de expansión de la producción real, la generación de empleos y sus respectivos ingresos para permitir que los hogares, muy especialmente, los de las 23 principales ciudades del país recuperaran su poder adquisitivo en relación con su estado prepandémico.



Saliendo de este primer período, vimos una marcada manifestación social, en las principales ciudades del país, que puso en relieve el retroceso socioeconómico que trajo consigo la disminución de la actividad económica urbana inherente a la gestión de la pandemia de covid-19. Dentro de dicha manifestación, vimos el inicio de escalada alcista de los precios de los alimentos de la canasta básica de los hogares.



Además de la afectación por los trastornos de producción y logísticos internos, sobre todo en el suroccidente del país, se encarecieron los insumos agropecuarios (fertilizantes y concentrados) como resultado de la “crisis logística internacional”. A partir de junio, con la recuperación de la producción no realizada en mayo, y las señales de fortalecimiento económico de las ciudades, hemos visto surgir señales de reactivación que han mostrado dos situaciones este final de año: la brecha entre el crecimiento del producto y del empleo, y el efecto negativo de la inflación de alimentos en los hogares más vulnerables, sobre todo aquellos que alojaban a los más de 2,78 millones de habitantes que ingresaron a la situación de pobreza extrema, para completar un total de 7,47 millones en dicha situación.Presentamos una selección de las estadísticas más notorias de este 2021 que termina.

9,69 % Crecimiento anual del valor agregado

Entre 2005 y 2019, Colombia vio a su crecimiento promedio anual del valor agregado de 3,83 %, restarle -0,13 puntos por la ineficiencia en la combinación de factores, reflejada en la productividad total factorial PTF. Mientras tanto, en los nueve primeros meses de 2021, el crecimiento del valor agregado (9,69 %) estuvo impulsado por la PTF, que aportó 1,19 puntos porcentuales del total. Estos niveles de eficiencia se confirman en la industria manufacturera, en la que la PTF aportó 11,89 puntos porcentuales de un crecimiento acumulado anual del valor agregado manufacturero de 17,26 %.

190, 2 billones de pesos, el gasto social

El total del gasto social para 2020 fue de $ 190,2 billones, y su variación en relación con 2019, de 11,4 %, en las áreas de pensión, salud, familia y mercado laboral. Los componentes de familia y de mercado laboral del gasto social crecieron 39,9 % y 160,3 %, respectivamente, entre 2019 y 2020.

15 % Personas en pobreza extrema

Este gasto social es un complemento para la necesaria reactivación del mercado laboral, a la hora de resolver la situación para aproximadamente 15 de cada 100 personas que se encontraban en situación de pobreza extrema (vulnerabilidad alimentaria) en 2020, como resultado del impacto de las medidas por la pandemia.

137.000 empleos han sido recuperados

En empleo, en los 11 primeros meses del año, la tasa de desempleo nacional de 2021 fue de 14,0 %, y la de las 13 principales ciudades, de 15,6 %. Este año, para las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas hemos recuperado 2,9 puntos porcentuales de los 7,3 ganados en el mismo periodo de 2020 frente a 2019. Esto significa que de 1,36 millones de puestos de trabajo perdidos en los principales centros urbanos en 2020, se han recuperado 737.000. Aún es necesario generar 622.000 adicionales.



9,9 % es el crecimiento anual acumulado de la economía

La economía colombiana presenta un crecimiento anual acumulado (enero-octubre) del 9,9 % de su valor agregado en 2021, el cual representa una expansión bienal del 1,6 % frente a los diez primeros meses de 2019. Sin terminar el año y observando un crecimiento bienal positivo, después de la contracción económica más importante de la historia reciente (-6,8 % anual en 2020), esta cifra es motivo de aliento.

12,7 Crecimiento anual de niveles de ahorro

Los niveles de ahorro de la economía colombiana presentan en los nueve primeros meses de 2021 un crecimiento anual del 12,7 %. Mientras tanto, el endeudamiento neto observa un crecimiento anual de 68,2 % para este mismo periodo. El crecimiento del endeudamiento neto en lo corrido de 2021 se relaciona con un mayor endeudamiento de los hogares, que pasaron de ser acreedores netos en los nueve primeros meses de 2020 por $30,04 billones a ser deudores netos por $-20,91 billones en el mismo periodo de 2020.

8 horas de trabajo diario no remunerado

La pandemia trajo consigo el aumento de las horas de trabajo doméstico no remunerado para las mujeres. La Encuesta de Uso del Tiempo evidencia que las mujeres, en promedio, alcanzaron 8 horas de trabajo diario no remunerado, mientras que los hombres invierten apenas un poco más de 3. Entre la ENUT 2016-2017 y la de 2020-2021, el tiempo dedicado por las mujeres al trabajo no remunerado se incrementó en 51 minutos diarios.

2, 6 % Mujeres sufren violencia psicológica

Sostenidamente, 2,6 % de las mujeres jefas de hogar y cónyuges sufren de violencia psicológica (gritos o insultos) en las 23 principales ciudades del país, frente a 1,8 % de los hombres jefes y cónyuges. Además, según investigación de Pulso Social, entre la población migrante venezolana, los hombres suelen ser violentados por sus jefes o compañeros de trabajo.

19,4 % de las mujeres, en pobreza monetaria

El 19,4 % de las mujeres jefas y cónyuges en pobreza monetaria tiene dificultades económicas para adquirir los elementos de higiene menstrual, frente a 8,6 % de las mujeres por fuera de la situación de pobreza.

5,26 % La inflación para noviembre de 2021

La presión del gasto de los hogares y el encarecimiento de insumos de producción agropecuaria están detrás del incremento acelerado de la inflación de alimentos. Al estar concentrada en artículos de primera necesidad, esta inflación nacional está afectando a los hogares pobres y vulnerables, que ya –desde el último Pulso Social– reajustaban a la baja sus expectativas, pues los gastos crecen aceleradamente en relación con los ingresos. Esto ha generado una ligera reducción del indicador de confianza del consumidor entre octubre y noviembre, ubicándose en 37,6 puntos.

48,6 % Los hogares que clasifican basuras

Si bien no llegamos a la mayoría, debemos reconocer el avance de los últimos tres años, a partir de la Encuesta de Calidad de Vida. Pasamos de un 39,7 % de hogares que reportaban esta práctica, en 2018, a un 45,5 % en 2019. Aún se observan rezagos en la zona rural. Este cambio cultural es una pieza clave para el ingreso de Colombia al paradigma de la economía circular.

25,8 % Empresas innovadoras

Un 25,8 % de las empresas industriales fueron innovadoras durante 2019 y 2020 para mantenerse en el mercado.



JUAN DANIEL OVIEDO

DIRECTOR DEL DANE