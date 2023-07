Todos los automóviles tienen sistemas que los protegen de eventuales daños por falta de mantenimiento o mal uso. Estas son las llamadas alertas que se hicieron justamente para avisar al conductor que tendrá un posible problema o ya lo tiene y debe revisarse.



Estas buscan ser preventivas y correctivas y lo ideal es ir al taller para comprobarlas. A continuación le contamos acerca de tres que pueden ocasionar graves daños si no se atienden a tiempo.



La temperatura

Cualquier señal de este origen obliga a detenerse y buscar las causas y eventuales soluciones porque usualmente cuando se activan las alertas ya hay un calor excesivo y pueden estar el empaque de la culata o los mismos pistones en el límite de tolerancia. Soluciones inmediatas funcionan si hay una fuga evidente del refrigerante y tiene el repuesto accesible o el ventilador no enciende, lo cual es visible porque con el testigo alborotado, este debe estar girando.



Tenga en cuenta una condición perversa de la mayoría de los carros: si se sale el agua por ruptura de mangueras o del radiador, el termómetro nunca le mostrará que el motor se está derritiendo por dentro porque sin agua, el sensor no lee. Cuando eso pasa, es usual percibir en marcha un olor típico del refrigerante derramado y eventualmente, sale vapor por los lados del capó.



La caja recalentada

En los carros automáticos actuales, de todas las marcas, es muy frecuente que el aceite de la caja se recaliente cuando esta se deja trabajar por su cuenta en la montaña. Es ahí cuando empieza a hacer una cantidad de cambios equivocados porque no suelen tener calibración para estas cuestas y alturas, y el torque del motor se cae a medida que la carretera sube.



El aceite hierve, hace burbujas, los cambios patinan, el bombillo destella y el carro se para. Antes de que todo esto suceda, maneje en montaña siempre la caja en posición manual y usando a fondo el motor, sin miedo, para eso es. No la deje pensar porque de nuestros climas la caja no sabe.

Revisión Técnico Mecánica

Algunas se ‘amansan’ si se las deja enfriar un buen rato, deteniendo el carro, pero otras, al enterarse el computador de esa anomalía, o no dejan caminar más el vehículo o ponen el sistema en modo de protección, y hay que ir al taller a borrar la falla del programa.

¿Qué está pasando con los carros híbridos?

