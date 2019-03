Plan de Desarrollo, aprobado en primer debate en el Congreso

El Plan de Desarrollo, en su primer debate, pasó en las comisiones económicas del Congreso, tras una atropellada sesión.



En bloques se aprobaron casi la totalidad de los artículos, inclusive, los que se pensaba que serían más polémicos, como los del salvamento a Electricaribe y los aranceles a las confecciones, lo que de inmediato generó el reclamo de Fenalco y la Andi, los gremios comerciales e industriales.



La dificultad fue conformar el quorum decisorio, lo que tardó toda la mañana. Hacia la 1 de la tarde se logró este requerimiento.

A las 2:40 de la tarde ya se habían votado en bloque 94 artículos que no tenían ninguna objeción, mientras tanto, también dieron el visto bueno a la eliminación de 10 artículos.



Posteriormente, se leyó un tercer bloque, de 164 artículos, para ser votados como vienen en la ponencia pero que recibieron proposiciones de los congresistas. En consecuencia, quedarán como constancia.



Otro paquete de artículos, de 22 en total, hacía referencia a propuestas orgánicas, es decir, que requieren una votación calificada. También recibieron aval de las comisiones, de manera mayoritaria.



Entre tanto, en la votación de los primeros 94 artículos fue una iniciativa puesta sobre el tapete por el representante Óscar Tulio Lizcano, en el sentido de dividir la tarea en tres bloques: uno para aquellos artículos del proyecto que no tenían proposiciones, otro para los artículos con proposiciones avaladas por el Gobierno y un tercer grupo para los artículos con propuestas pero sin el guiño del Ejecutivo.



Entre algunos de estos artículos ya aprobados para pasar a las plenarias de las dos corporaciones están el que determina que el Fondo Nacional del Ahorro anualmente deberá abonarle a sus afiliados un interés sobre las cesantías equivalente a la Unidad de Valor Real certificada por el Banco de la República, es decir atado a la inflación de cada año, pero estos intereses no se girarán a los servidores de las entidades públicas empleadoras del orden departamental y municipal.

El salvamento a Electricaribe

Otro tramo de artículos que se pusieron a consideración de las comisiones terceras y cuartas del Congreso, bautizados como los que tienen proposición, requerían aval del Gobierno y lo tienen, se puso en la mesa. Allí se incluyen los 9 propuestas que se relacionan con el salvamento de Electricaribe y que causaron reclamos por parte de algunos parlamentarios. Juan Felipe Lemos pidió que, pese a la decisión de las células legislativas económicas, de hacer una votación en bloque, se permitiera dar por separado un debate a este tema tan polémico. Finalmente, recibieron el Si.

Otras aprobaciones

También fue aprobado el artículo que adiciona partidas arancelarias para elementos relacionados con la energía solar, como paneles solares y otros elementos, y otro que determina que el Gobierno deberá reglamentar que los agentes del mercado mayorista generen o adquieran energía de fuentes renovables no convencionales, en una cantidad determinada, en cumplimiento del objetivo de contar con una matriz energética complementaria y comprometida con la reducción de emisiones de carbono



También se aprobó el artículo que eleva las multas máximas, de 2.000 hasta los 100.000 salarios mínimos para quienes atenten contra la buena marcha de los servicios públicos, teniendo en cuenta el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público prestado, el factor de reincidencia considerando el año inmediatamente anterior a la fecha de imposición de la sanción, y la situación financiera de la empresa.



Además, las comisiones aprobaron que los servicios de video por demanda que se presten en el país a través de Internet, como Netflix, deberán disponer para los usuarios en Colombia de una sección fácilmente accesible para el usuario en la que se incluyan obras audiovisuales de origen nacional.



Para ello el Gobierno expedirá, dentro de los doce meses siguientes a la expedición de la Ley, , los aspectos necesarios para dar cumplimiento al presente artículo.

La fuerte tensión de la mañana

Sin antecedentes se llevó el debate del Plan de Desarrollo. Durante dos días, la tensión alrededor del debate se mantuvo, ante la ausencia de quorum, utilizado como mecanismo de algunas bancadas de oposición, que mostraban su desacuerdo con la presentación de una ponencia, recargada en 128 artículos adicionales, la cual -alegaron- solo fue recibida una noche antes del debate.



En la mañana del viernes, con el tiempo en contra porque era el último día para que se cumplieran los cronogramas, la situación se puso más compleja. Inclusive, se hablaba del hundimiento del proyecto del Plan. Luego de los llamados a lista había ‘quorum’ deliberatorio y decisorio en las comisiones III y IV de la Cámara de Representantes y IV del Senado de la República. El problema siempre estuvo en la III de Senado.



Al inicio de la sesión, el representante por Nariño Felipe Muñoz, del Partido Conservador, dijo que el nuevo texto del PND se cambió en temas como los artículos que perjudicaban las finanzas de los departamentos en los impuestos a los licores.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS