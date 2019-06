Así se mueve con la Copa América negocio de los domicilios

La Copa América es un evento que no sólo centrará la atención de los amantes del fútbol sino que dinamiza a varios sectores del comercio nacional y del continente.



Uno de esos negocios que se mueve con gran fuerza en el país, sobre todo en los partidos de la Selección Colombia, es el de los domicilios.

Se estima que los restaurantes y las empresas que prestan servicios de envío puerta a puerta aumentan los despachos en un 30 por ciento, en días en los que tiene participación el equipo colombiano.



Según Juan Pablo Pineda, gerente operativo de Mensajeros Urbanos, cada vez que juega la Selección Colombia el porcentaje de pedidos aumenta 30 por ciento, para el segmento de la comida.



Explica, que según los resultados del encuentro, la dinámica después del juego marca un rumbo diferente en los despachos.



“Históricamente hemos evidenciado unos patrones de consumo dependiendo si gana o pierde la Selección. Durante el partido, los pedidos de comida se disparan, especialmente la pizza. Cuando el partido se acaba y gana Colombia los encargos de bebidas alcohólicas se duplica frente a un día normal, pero si pierde, la dinámica de los domicilios vuelve a la normalidad como un día cualquiera. No se ven cambios”, indica Pineda.



Así mismo, señala que si no juega Colombia, la dinámica no cambia mucho. Apenas si se logra un incremento del 5 por ciento, en los pedidos, lo que quiere decir que la participación de la Selección es un aliciente que mejora el comercio.



De acuerdo con Pineda, los dos picos más altos de pedidos durante juegos de la ‘tricolor’ fueron en el partido Colombia - Uruguay, en el mundial de 2014, y el de Colombia - Polonia, en la cita orbital de 2018.



Estos dos encuentros marcaron hitos en los despachos de comida en eventos deportivos y las empresas de servicio confían en que el partido del sábado con Argentina, en antesala al día del padre, marque un día histórico en las entregas puerta a puerta.



Por su parte, según las estimaciones de Rappi, plataforma en el segmento de los domicilios, el incremento de pedidos será también de un 30 por ciento.



De acuerdo con esta compañía, sus usuarios cuentan con un catálogo de más de 70 mil productos que están disponibles a lo largo de todo el evento deportivo.

“La Copa América es uno de los torneos de fútbol más importantes a nivel mundial que mueve millones de aficionados, por lo que el sector de los domicilios es uno de los que mayor dinamismo presenta durante esta época. Teniendo en cuenta que serán partidos de fútbol con altísima audiencia, proyectamos un incremento del 30 % en los pedidos”, agregó Rappi.



Por su parte, Camilo Méndez, gerente general de Uber Eats, señaló que para esta edición de la Copa América la compañía espera que la demanda, especialmente en partidos de la selección Colombia, incremente entre 20 o 30 por ciento.



"En general este aumento se refleja en platos para compartir como pizzas o pollo y en comidas personales como hamburguesas y sándwiches", manifestó el gerente de la empresa.



"Para este torneo contaremos con una oferta fenomenal para que los usuarios disfruten los partidos con sus amigos y familiares, con los mejores platos de nuestros socios al mejor precio. También tendremos platos promocionales para 4 personas desde $ 35.000 y platos a $ 10.000 en restaurantes como Smoking Burgers, Miel, Andrés Carne de Res, Mezzaluna, Buffalo city, Chorilongo, entre otros", finaliza Méndez.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS