La inflación ha vuelto y está demostrando su tenacidad habitual. En Estados Unidos (EE. UU.), la tasa de inflación pasó del 1,2 % en 2020, al 4,7 % en 2021 y al 8,1 % en 2022. La previsión para 2023 es del 3,5 %, pero las cifras recientes han mostrado un descenso decepcionantemente modesto. En febrero de 2023, la tasa de inflación anual de EE. UU. era del 6 % y en abril bajó a 4,9 %, pero la inflación subyacente (excluidos los volátiles precios de la energía y los alimentos) había aumentado un 0,5 % y en abril se mantenía alta, en un 5,5 %.

La inflación en la eurozona muestra una persistencia similar. La tasa anual pasó del 0,3 % en 2020 al 2,6 % en 2021 y al 8,4 % en 2022. Y aunque se espera que la inflación descienda al 5,6 % en 2023, las cifras de los primeros meses del año, al igual que en Estados Unidos, han sido decepcionantes. En febrero la inflación anual disminuyó ligeramente, hasta el 8,5 % (desde el 8,6 % de enero). En abril era algo más esperanzadora: se situó en 7 %. Mientras que la inflación subyacente bajó de 5,7 % en marzo hasta el 5,6 % en abril. En enero había sido del 5,3 %.

Lejos de limitarse a EE. UU. y Europa, la alta inflación es un fenómeno mundial, con países como Turquía y Argentina con 43,68 % y 108,8 %, respectivamente, de inflación interanual en abril. Entre las grandes economías, solo China y Japón han logrado mantener la estabilidad de precios. Es un patrón que vuelve a plantear viejas preguntas. ¿Qué causa la inflación y qué deben hacer los responsables políticos para evitar que se convierta en endémica?

Se ha convertido en norma examinar los distintos componentes de los precios para determinar qué es lo que más contribuye a la inflación general. Obviamente, los precios de la energía vienen a la mente, y algunos observadores han considerado que las subidas de precios actuales son la “inflación de Putin”, debido al innegable papel que desempeñó la invasión rusa de Ucrania en el aumento de los costos energéticos de empresas y hogares el año pasado.

Esta interpretación ha alentado la esperanza de que la inflación sea mucho menor en 2023, ya que se espera que los precios de la energía no sigan subiendo este año, y quizás incluso bajen. En consecuencia, algunos comentaristas de EE. UU. y Europa advierten que el endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco Central Europeo corre el riesgo de desbordarse.

Algunos comentaristas de EE. UU. y Europa advierten que el endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco Central Europeo corre el riesgo de desbordarse.

Estas advertencias son prematuras, cuando no contraproducentes. La inflación tiende a hacerse persistente debido a los efectos de segunda vuelta. Los precios de producción no solo han subido mucho más durante este periodo, sino que, además, aún no se han transmitido totalmente a través de la cadena de valor. En suma, los salarios nominales ya han aumentado o lo harán este año.

Y lo que es más importante, centrarse en la fuerza relativa de los componentes de los precios (como los precios de la energía) como factor causal exagera los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía. La inflación sigue siendo lo que siempre ha sido: un fenómeno macroeconómico que resulta del desequilibrio entre la demanda agregada y la oferta agregada. Como tal, está influida por la política monetaria y fiscal.

Para ilustrar este punto, recordemos dónde estábamos en 2021. En Estados Unidos, la tasa de inflación era ya elevada (4,7 %), y en la zona euro había empezado a acelerarse en el segundo semestre. Los precios de la energía en la eurozona estaban subiendo considerablemente y contribuyendo en gran medida a la inflación antes de que Rusia invadiera Ucrania. Tras la invasión, los mercados estadounidenses no se vieron especialmente afectados por los efectos de la guerra sobre los precios, pero la inflación siguió aumentando.

¿Cómo se produjo entonces esta inflación? En 2020-21, la política fiscal y monetaria se volvió muy expansiva, ya que los responsables políticos se apresuraron a amortiguar los efectos económicos de la pandemia y a estabilizar la economía. Esto ocurrió en todo el mundo, pero fue particularmente pronunciado en EE. UU., donde el estímulo fiscal movilizado por las administraciones Trump y Biden fue mayor que la caída del PIB provocada por la pandemia.

Además, la expansión de la política fiscal estadounidense fue acomodada por una política monetaria expansiva, ya que la Fed intervino para apoyar la demanda agregada. Para empeorar las cosas, la oferta agregada cayó al mismo tiempo, debido a las interrupciones en el transporte, las cadenas de valor y el mercado laboral. Y como la economía estadounidense es la única capaz de influir en los precios de los mercados internacionales, su propio brote de inflación se extendió a otros países, en particular a las economías más pequeñas de la Unión Monetaria Europea (UME).

La combinación de políticas fiscal y monetaria fue similar en Europa. El BCE compró bonos del Estado a través de su Programa de Compras del Sector Público (PSPP, establecido por Mario Draghi en 2015) y su nuevo Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP). Con unos ingresos fiscales a la baja (debido a la crisis del covid-19) y un gasto público al alza para respaldar los grandes programas de estímulo, el BCE refinanció así en los mercados secundarios los déficits presupuestales de los Estados miembros, que habían aumentado considerablemente. La financiación monetaria de la política fiscal se hizo efectiva en la economía real a través de un mayor gasto en transferencias, consumo público e inversión pública. Por consiguiente, aumentaron las presiones sobre los precios.

Tras la crisis financiera de 2008, la Reina Isabel II se preguntó por qué nadie la había visto venir. Se podría preguntar lo mismo sobre la nueva inflación.

Inflación vs. inflación

Tras la crisis financiera de 2008, la Reina Isabel II se preguntó por qué nadie la había visto venir. Se podría preguntar lo mismo sobre la nueva inflación. En Estados Unidos, los responsables de la política monetaria y muchos comentaristas argumentaron que la inflación de 2021 era solo temporal. En un destacado intercambio con el exsecretario del Tesoro estadounidense Lawrence Summers, Paul Krugman, del New York Times, insistió en este punto una y otra vez. En Europa, el protagonista del debate fue Philip Lane, economista jefe del BCE, que siguió describiendo la inflación como un fenómeno temporal incluso en 2022.

Pero también hubo muchas voces que advirtieron contra esta interpretación, la más destacada la de Summers, quien, en la primavera de 2021, criticó el estímulo fiscal del presidente Joe Biden por ser demasiado grande. La situación le recordaba a la de los años sesenta, cuando los responsables políticos sobrestimaron la capacidad de la economía para hacer frente a una política fiscal muy expansiva, por el afán de acomodar demandas y preocupaciones sociales contradictorias.Los paralelismos deberían ser ahora obvios. La inflación actual ya había surgido antes del shock de oferta provocado por las sanciones occidentales en respuesta a la agresión rusa.

Del mismo modo, en una célebre conferencia de Navidad de diciembre de 2020, Hans-Werner Sinn, de la Universidad de Múnich, advirtió de que la combinación de políticas fiscales y monetarias altamente expansivas de la eurozona conduciría a un futuro de mayor inflación. Y lo que es más intrigante, Sinn describe exactamente el proceso de transmisión. Cuando las economías de los Estados miembros de la UEM se vieron afectadas por el choque covid, la oferta agregada y la demanda agregada cayeron.

El BCE y los gobiernos de los Estados miembros reaccionaron entonces con políticas monetarias y fiscales expansivas, manteniendo así alta la demanda agregada. Pero la oferta agregada permaneció reprimida debido a las distorsiones en las cadenas de valor, la escasez de mano de obra y otros problemas de producción. Con demasiado dinero para tan pocos bienes, los precios subieron.

Resulta que el Sinn de 2020 era un visionario. ¿Por qué nadie le hizo caso? Pero incluso si su argumento fue escuchado, no se mantuvo, porque los macroeconomistas modernos habían llegado a creer que el pensamiento monetarista estaba anticuado. De hecho, Sinn llevaba años advirtiendo de que la política monetaria del BCE acabaría produciendo una mayor inflación, pero la inflación de la eurozona se mantuvo baja entre 2015 y 2019.

En cualquier caso, con su énfasis en el impacto de la deuda pública excesiva, el libro de Sinn complementa otras obras recientes que advierten de un resurgimiento de la inflación. Por ejemplo, en su libro de 2020 The Great Demographic Reversal (La gran inversión demográfica), Charles Goodhart, de la London School of Economics, y Manoj Pradhan, de Talking Heads Macro, sostienen que el envejecimiento de la sociedad ralentizará el crecimiento económico, reducirá el ahorro de los hogares y aumentará la carga fiscal porque las cohortes más pequeñas de jóvenes mantendrán a una proporción mayor de jubilados.

La política monetaria por sí sola no puede hacer nada a largo plazo para poner orden en las finanzas públicas y aumentar la renta real.

En 2013, otra profeta que vislumbró el fin de la moderación de precios, Brigitte Granville, de la Universidad Queen Mary de Londres, publicó Remembering Inflation, en el que destacaba el papel que la política fiscal ha desempeñado históricamente en la inflación. La conclusión de Granville es muy clara. “La política monetaria por sí sola no puede hacer nada a largo plazo para poner orden en las finanzas públicas y aumentar la renta real; pero una deuda pública elevada puede aumentar seriamente las expectativas de inflación”.

Una nueva lente

Sinn, Goodhart, Pradhan y Granville hacen hincapié en el impacto de la deuda pública excesiva sobre la inflación. Pero John H. Cochrane, de la Hoover Institution, ha proporcionado ahora el análisis más sistemático y elaborado de este fenómeno. Su nuevo libro, The Fiscal Theory of the Price Level, es el fruto de muchos años de trabajo y, en última instancia, ofrece un nuevo punto de partida para un debate crítico sobre el tema.

Como explicaba Cochrane en un artículo publicado en otoño de 2022 en el Journal of Economic Perspectives, la teoría fiscal del nivel de precios (FTPL) afirma que “la inflación se ajusta de modo que el valor real de la deuda pública es igual al valor actual de los superávits primarios”. La deuda pública es un activo que conserva su valor solo mientras promete comprar bienes y servicios en el futuro, lo que a su vez depende de que el Gobierno reembolse su deuda a su vencimiento.

La verdadera cuestión, por tanto, es si el Gobierno generará suficientes superávits en el futuro para pagar su deuda. La deuda actual solo vale lo que el Estado pueda reembolsar en el futuro, del mismo modo que el valor actual de las acciones puede describirse mediante los dividendos futuros descontados previstos.

Este razonamiento abre nuevas perspectivas sobre muchas cuestiones, desde el papel de las expectativas y la sostenibilidad fiscal hasta la importancia de las reglas fiscales y los regímenes monetarios. Por ejemplo, resulta que la falta de sostenibilidad fiscal puede ser una causa decisiva de inflación (si la deuda es superior a la cantidad de reembolso que la gente cree que el Gobierno estará dispuesto y será capaz de cumplir). Existe un vínculo sistemático entre la política fiscal, la sostenibilidad de la deuda y la inflación.

Volver a lo básico

Hay varias lecciones que aprender (o reaprender) del retorno de la inflación. En primer lugar, la inflación es un fenómeno macroeconómico. No basta con fijarse únicamente en componentes específicos de los precios, como la energía, y mucho menos conformarse con la expectativa de que los precios de la energía alcanzarán pronto su punto máximo.

La elevada inflación actual es el resultado de un exceso de dinero que persigue muy pocos bienes y servicios. Como tal, la inflación puede resultar más persistente.

En segundo lugar, la elevada inflación actual es el resultado de un exceso de dinero que persigue muy pocos bienes y servicios. Como tal, la inflación puede resultar más persistente de lo que muchos participantes en el mercado han reconocido.

En tercer lugar, la interrelación entre la política monetaria, la política fiscal y la estabilidad financiera desempeña un papel importante en la inflación, por lo que la sostenibilidad de la deuda y las expectativas son factores cruciales.

Estas lecciones tienen tres implicaciones políticas generales. En primer lugar, la política monetaria debe volverse restrictiva para hacer frente a la elevada inflación actual. En segundo lugar, la política fiscal no debe entrar en conflicto con el endurecimiento de la política monetaria. Y, en tercer lugar, la política fiscal debe volver a una base más creíble y sostenible. Volver a una senda de superávit primario crearía espacio fiscal y permitiría utilizar los déficits primarios para hacer frente a futuras crisis sin perder credibilidad.

Este cambio de política entrañaría algunos riesgos. Sabemos por la evolución reciente que las interacciones entre las políticas monetaria y fiscal pueden afectar a la estabilidad financiera.

Aunque los bancos mantienen grandes cantidades de bonos del Estado como activos sin riesgo (seguros), también participan en la transformación de vencimientos cuando convierten depósitos a corto plazo en préstamos a más largo plazo. Cuando suben los tipos de interés, los bonos del Estado pierden valor de mercado, lo que provoca amortizaciones en los balances de los bancos. Por lo tanto, los bancos necesitan reservas suficientemente grandes para amortiguar estas pérdidas. Si no lo son, puede producirse una corrida bancaria.

En tal situación, un banco central podría verse obligado a proporcionar rescates o a posponer nuevas subidas de los tipos de interés. Por tanto, el predominio financiero de la política monetaria contribuiría a la persistencia de la inflación. Quienes advierten de que un endurecimiento excesivo de la política monetaria “romperá algo” tienen razón. Pero el argumento es, en última instancia, contraproducente en la lucha contra la inflación.

AUTOR: LARS P. FELD (*)

© PROJECT SYNDICATE - Berlín

(*) Catedrático de Economía de la Universidad de Friburgo. Es director del Instituto Walter Eucken.

Alerta en Colombia por los combustibles

En Colombia, abril fue el mes en que la variación en el costo de vida rompió la fuerte tendencia al alza que traía desde marzo del 2021 con 12,82 por ciento, moderándose frente al 13,34 por ciento reportado en marzo.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, comentó que “bajó la inflación para la población pobre. Al mirar el impacto sectorial, el rubro que sigue teniendo un comportamiento inflacionario es el de transporte, pero el compromiso del Gobierno es seguir incrementando los precios de los combustibles para saldar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc)".

Pero María Claudia Lacouture, presidente de AmCham Colombia, es de las que piensa que esa baja en la inflación no da para cantar victoria aún, pues “aún hay en el panorama económico aspectos que hacen que la inflación se mantenga alta, como el costo de la logística para el movimiento de bienes. Se debe continuar con las acciones que mantenga el índice de precios al consumidor a la baja; atender los temas de infraestructura que sigue siendo un reto y que pueden limitar el acceso a los alimentos y subir los precios”.

En ese mismo sentido, los analistas del grupo Bancolombia afirmaron que “las presiones inflacionarias del rubro de alimentos y bienes han empezado a ceder terreno, mientras que las de las categorías de servicios y regulados parecen mantenerse vigentes".

De igual manera Laura Peña, economista de BBVA Research para Colombia estipuló que "prevemos que la inflación de alimentos mantenga un buen ritmo de desaceleración en los próximos meses, aunque pueden materializarse algunos riesgos asociados a temas de logística y precios de los combustibles".

REDACCIÓN ECONOMÍA

EL TIEMPO