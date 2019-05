La creatividad es rentable

El talento creativo en América Latina y el Caribe es inigualable, pero en muchos casos los emprendimientos del sector creativo no se aprovechan al máximo debido al desconocimiento de los mismos empresarios del sector sobre conceptos básicos de creación de empresas, el desconocimiento del sector privado y público del potencial de los creativos y a la falta de inversión.



​Ayudar a revertir esta tendencia y desmitificar el concepto de que la creatividad no puede ser un trabajo rentable es la misión que se ha impuesto Alejandra Luzardo, líder y estratega de innovación, economías creativas y emprendimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Luzardo ha dedicado los últimos años a estudiar el estado de las llamadas empresas naranja en la región y llegó a la conclusión de que estos emprendimientos creativos son empresas rentables que se pueden convertir en referentes globales de la industria, como el caso de Ánima, el estudio de animación mexicano líder en América Latina, o el caso de Voicebunny un banco digital de voces creado por el colombiano Alexander Torrenegra, que ha trabajado con empresas como Apple, Disney, History Channel, Amazon y Spotify y Pixar.



“Si los países de América Latina quieren alcanzar un crecimiento balanceado de sus economías e incrementar su competitividad en este constante ambiente de cambio, es vital fomentar las industrias creativas ya que ellas brindan una nueva posibilidad para diversificar sus mercados”, dice Luzardo, quien también es cofundadora de Demand Solutions, la plataforma del BID donde se destacan las mentes más creativas del mundo.



Para entender aún mejor el sector naranja latinoamericano, Luzardo, junto con Leticia Gasca, del Instituto del fracaso, realizaron un estudio sobre las empresas creativas y culturales de la región para diagnosticar sus problemas, destacar los éxitos y sugerir un plan de acción. El esfuerzo, que está disponible en el libro digital “Emprender un futuro naranja”, está anclado en encuestas, entrevistas y sondeos a más de 250 creativos, y consta con un mapeo de las incubadoras, aceleradoras y espacios de co-working de la región.



“La apuesta por la economía creativa del Banco Interamericano de Desarrollo es acompañar a los países para que podamos tener una cartera de proyectos que puedan potenciar el ecosistema de innovación y creatividad”, dice Luzardo.

¿Qué tipo de empresas se pueden considerar naranja?

Son las empresas que tienen la creatividad en su centro, las que son capaces de crear productos y servicios que pueden generar empleo y tener un impacto económico y social. Hoy en día tenemos más de 43 sectores que hemos denominado el universo naranja. Esto va desde las artes visuales, artes escénicas y espectáculos, turismo y patrimonio cultural, el sector audiovisual, la arquitectura, el diseño, los videojuegos, hasta el desarrollo de software de contenido por mencionar algunos.



¿Qué los llevó a hacer el estudio sobre el sector y publicar el libro digital?



“Emprender un futuro Naranja” nace con el objetivo de entender a los emprendedores de la economía naranja, cómo logran hacer sus negocios y los desafíos a los que se enfrenta un creativo al decidir convertirse en un emprendedor. Por lo general, hay una percepción o una falsa creencia de que las empresas creativas solo se enfocan en el sector cultural como las artes plásticas y que no necesariamente son capaces de desarrollar negocios exitosos y esto no es una realidad. A su vez, los mismo creativos desconocen el potencial de la Economía Naranja, que genera una fuerza laboral mundial que supera a la de la industria automotriz de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón.



Decidimos entender mejor la industria para que a futuro los hacedores de políticas públicas, como los gobiernos y el sector privado, pudieran comprender las ventajas y las desventajas, las debilidades, las fortalezas y lo atractivo que pueden ser estas empresas en un mercado que cada día está buscando más innovaciones.

Dos de las principales razones citadas en el estudio como causa del fracaso son las finanzas y planeación estratégica, así como problemas de promoción.



Ni los mismos creativos lo ven como negocio. Por ejemplo, ellos te dicen, "queremos estar en Broadway", pero no necesariamente se consideran capaces de gestionar una gran producción y para estar allí obviamente debes cumplir con ciertos requisitos, que van desde hacer el pitch de tu idea, hasta la contratación del talento, planificación y manejar el presupuesto.



¿Por qué es tan difícil que las empresas creativas encuentren financiación?

Hay dos temas: uno, hay una falta de desconocimiento de los mismos creativos que están en la industria. Desconocen las diversas maneras que existen de obtener recursos para producir sus creaciones y a su vez, los inversionistas desconocen el potencial del sector y prefieren buscar empresas que produzcan productos tangibles, y casualmente, muchos de los productos de la Economía Naranja son intangibles.



Muchos de los ejemplos que se destacan en el libro son star-ups. ¿Pertenecen las empresas de tecnología al universo naranja?



Dentro de los encuestados habían start-ups tecnológicas y no tecnológicas. La tecnología cada vez más está teniendo un impacto mayor en las empresas de la Economía Naranja, está permitiendo innovar en sectores en los que anteriormente no se había innovado en muchísimo tiempo, como es el caso del sector de la música, que a través de una aplicación como Spotify realmente pudo transformar la industria musical o el caso de Netflix que transformó la industria de la TV y el cine, estos son los ejemplos más comunes, pero hay muchas soluciones interesantes en América Latina que están haciendo la diferencia.



¿En qué subsectores naranja has visto que la tecnología ha jugado un papel inesperado?



Yo creo que la tecnología puede tener un impacto inesperado en todas las industrias del mismo sector naranja y más allá de este también. Si pensamos en la artesanía, por lo general no la asociamos con la tecnología. Pero ya hay artesanos trabajando con la tecnología, como el caso de Yucatech, en México, que intercambio conocimiento con los artesanos en temas de fotovoltaica y celdas solares permitiéndoles convertir sus artesanías en cargadores de celulares.



¿De dónde viene la inversión en el sector?

Por lo general, cuando un creativo decide lanzar un negocio, la primera ronda de inversión viene de su propio dinero. Capital propio. No es diferente a otros emprendimientos. La inversión del gobierno en el sector sigue siendo baja y en cuanto a los inversionistas no se puede detectar una tendencia particular, lo que si podemos decir es que cuando tienen una intervención tecnológica son más atractivos para los inversionistas.



Uno de los fondos para industrias creativas en América Latina lo acaba de lanzar Bancoldex, la primera emisión mundial de bono naranja y esto hay que destacarlos. En el BID tenemos diversos proyectos que apuestan por dinamizar el ecosistema naranja, en el IDB LAB, por ejemplo, nos estamos preparando para ofrecer una línea de préstamos que estarán disponible próximamente.

Según el estudio, más de 90% de los emprendedores naranja tienen estudios universitarios, aún así, una de las razones más comunes de fracaso citadas es la falta de conocimiento de cómo crear empresa ¿cómo se explica esto?



Una de las causas/problemas que pudimos detectar en el estudio sobre porqué fracasan las empresas es el desconocimiento del mercado, es decir, muchos de estos emprendedores comienzan a desarrollar ideas y se enamoran de ellas, pero cuando se les pregunta cuál es tu mercado meta o quién es tu competidor, a quién pretendes venderle tu producto o servicio, no pueden responder a esta pregunta.



En Latinoamérica, muchos productos se dan a conocer por medios de las redes sociales. Pero igual si haces una campaña en Facebook, pero no sabes cuál es tu mercado objetivo, puedes a apuntar a miles de compradores que no necesariamente son a los que quieres llegar. Podríamos decir que una tarea pendiente en las universidades que apunta a la economía naranja es aliarse a las carreras de negocios. Estos dos mundos están separados y necesitan encontrarse para sacar mejor provecho a sus creaciones.



¿Qué puntos debería tener un plan de acción efectivo a nivel de gobiernos, sector privado e inversionistas?



La primera tarea es entender quiénes son los creativos y de que va la Economía Naranja, mapear el talento de cada país y conocer a sus referentes. Tener los sistemas de estadística que midan el impacto de estas industrias a nivel de gobierno es clave para poder poner en números al valor a la creatividad. Crear programas de financiamiento y políticas públicas para potenciar el ecosistema del emprendimiento creativo les permitirá crecer y ser competitivos en los mercados internacionales.



En el ecosistema de innovación hay muchos actores relevantes, pero poco se menciona el rol de los medios de comunicación, en donde sus primeras planas por lo general son los deportes y muy poco vemos como los creativos, diseñadores, cineastas, desarrolladores de software, artesanos pueden tener un espacio en esta narrativa.





Claudia Sandoval - Especial para El Tiempo