La comparación de los millennials y centennials en los 'ciber days'

Los millennials y los centennials son los que más disfrutan y aprovechan las promociones en todo tipo de productos y servicios que traen al país los ‘Ciber Days’.



Estas jornadas de descuentos se han convertido en un reto para las empresas, ya que estas dos generaciones tienen sus particularidades que deben tener en cuenta para llegar a ellos.

Los millennials se caracterizan por su adicción a las redes sociales, su fijación por el éxito laboral y económico. Por su parte los centennials nacieron con toda la tecnología a su disposición y para esta generación es importante tener influencia y vida social.



Adicional a esto, según datos del Departamento Nacional de Estadística (Dane), en Colombia se estima que los millennials representan una cuarta parte, es decir más de 12 millones, del total de la población colombiana. Los centennials representan el 34%, alrededor de 17 millones.



Pero no todo es diferencias entre estas dos generaciones. De acuerdo con un estudio realizado por Assist Card, tanto los millennials como los centennials sienten un gusto por viajar, hacer turismo de todo tipo.



Ante esto, la compañía de asistencia integral al viajero, reveló cómo se comportan estas dos generaciones a la hora de viajar y adquirir sus paquetes online en temporada de descuentos.



Según el informe, los destinos preferidos por ambas generaciones colombianas son Estados Unidos, Brasil, España, Argentina y México. “Para el caso de los centennials se encontró que del total de personas asistidas durante el primer cuatrimestre del 2019 más del 20% fueron en Estados Unidos, 16% en España y 7% en México. Para el caso de los millennials colombianos la situación varía levemente, al cambiar el orden de los países en donde más se asistieron a los viajeros de esta generación, 23% fueron atendidos en España, 15% en Estados Unidos y 5% en México”, señaló Assist Card.

En cuanto a los síntomas médicos más asistidos de estas generaciones, la compañía encontró que problemas relacionados con la piel, como quemaduras por exposición al sol o bien, quemaduras relacionadas con otras actividades, representan un 42% del total de asistidos en el caso de los ‘centennials’ y un 36% para los ‘milennials’. En segundo lugar, los problemas gastrointestinales, infecciones o enfermedades que atacan el estómago y los intestinos, representaron un 12% para ambas generaciones.



“Sin embargo, no todas las asistencias son en su mayoría relacionadas por temas de salud, las cuales ocupan un 85% del total de las asistencias brindadas a viajeros, sino que otras tienen que ver con pérdida de vuelos, de equipaje, de documentos, robo de pertenencias, cancelación de vuelo, entre otros”, aseguró la compañía.



En este caso, ambas generaciones comparten la pérdida de equipaje como el principal motivo de asistencia no relacionada con la salud, en segundo lugar, se encuentra la pérdida de vuelo y en tercero, el robo o daño de artículos personales.



“En Assist Card estamos siempre atentos a los gustos y preferencias de los actuales y futuros comprados de nuestros productos, independientemente de su generación. No obstante, una tendencia que trasciende a las generaciones es la poca conciencia que tiene el colombiano de la importancia de viajar protegido” expresó Ana Vernaza Pizarro, Country Manager de Assist Card Colombia.



Según el estudio “Perfil del viajero Latam 2018” también de Assist Card, se pudo establecer que del total de viajeros colombianos que viajan al exterior, el 61% lo hace acompañado de su familia, pero tan solo un 15% de ellos está seguro de que contratará una asistencia de viaje pensando en la protección y seguridad de sí mismo y de sus seres queridos.





