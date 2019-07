Jerome Powell no piensa renunciar a su cargo en la Reserva Federal

Jerome Powell, el presidente del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, aseguró que no dejaría tan fácilmente su puesto si Donald Trump intentara despedirlo.



Esta posición de Powell se conoció luego de que un demócrata de California le preguntara a Powell: “si recibes una llamada del presidente hoy o mañana y te dice: te estoy despidiendo, empaca, es hora de partir, ¿Qué harías?”. A la pregunta Powell respondió: “por supuesto que no me iría”.



Estas aseveraciones se dan en medio de ataques y del intento de Trump por influir en la política monetaria estadounidense. El mandatario del país del norte ha criticado tanto a Powell como a las decisiones políticas que ha tomado el Banco Central.

Los legisladores de ambos partidos son cada vez más elocuentes en su defensa de la independencia de la FED, (Sistema de la Reserva Federal).



Powell, quien se adhirió a la independencia del Banco Central en sus declaraciones de este miércoles, señaló además que se trata de una necesidad de transparencia y responsabilidad.



El senador Patrick Toomey, miembro del Comité Bancario del Senado en el que Powell declarará el jueves, dijo que cualquier intento del presidente de despedir a Powell "sería una muy, muy mala idea".



