Inversión extranjera creció 29 % en el primer trimestre de 2020

De acuerdo con reportes del Banco de la República en el primer trimestre de 2020, los flujos de inversión extranjera directa (IED) ascendieron a US $2.913 millones, con un alza del 29 % frente al mismo periodo de 2019, según señaló la balanza cambiaria del emisor.

En los sectores no minero energéticos, la IED registró un incremento del 249 % al pasar de US $394 millones en el primer trimestre de 2019 a US $1.375 millones en el mismo periodo del año en curso.



Estos sectores representaron el 47 % del total del capital foráneo que llegó al país en el primer trimestre de 2020.

Para Flavia Santoro, presidenta de ProColombia "las cifras de la Balanza Cambiaria son un termómetro importante del comportamiento de los flujos de inversión en el país. Los resultados del primer trimestre reflejan la solidez macroeconómica y los atractivos de Colombia como destino de inversión y de negocios para los inversionistas".

Sobre los registros de la balanza cambiaria, por este concepto se contabiliza sólo el movimiento de divisas (entradas y salidas) de las empresas extranjeras en sus operaciones con residentes colombianos.

La cuantificación exacta del desempeño de la IED en Colombia lo muestra la Balanza de Pagos, que es un indicador que además del movimiento de divisas incluye otros conceptos por los cuales las empresas hacen sus aportes de Inversión Extranjera Directa, como por ejemplo las importaciones.

El reporte de la Balanza de Pagos correspondiente al primer trimestre de 2020 se publicará hacia mediados de junio.

ProColombia, bajo el liderazgo y acompañamiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, viene trabajando a través de herramientas virtuales con las más de 500 grandes multinacionales que operan en territorio colombiano.

“Estamos en aislamiento para el alistamiento, miramos hacia el futuro con optimismo y determinación, preparándonos para superar la crisis sanitaria y trabajar en la reactivación económica y social de nuestro país, para ello el aporte de la inversión extranjera será determinante, como lo ha sido hasta hoy”, indicó Flavia Santoro.

Las oficinas comerciales de la entidad con presencia en el exterior vienen trabajando con potenciales inversionistas a través de herramientas virtuales y de telepresencia, buscando expandir sus operaciones en territorio colombiano una vez se supere la actual coyuntura.

