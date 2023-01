Los intereses de Cesantías son un tipo de ahorro al que el contribuyente tiene derecho por unos intereses anuales desde el 1 de enero al 31 de diciembre y que deben ser pagados por el empleador al trabajador de manera directa, es decir, que este valor debe consignarse a la cuenta bancaria del trabajador.



Este interés corresponde por ley al 12% anual del valor total de las Cesantías o proporcional al tiempo trabajado en caso de no cumplir un año de labores.



Las fechas de pagos para este tipo de ahorro está establecida legalmente, hasta el 31 de enero del año siguiente, sin embargo, en caso de que el contrato laboral se termine antes de finalizar el año, el interés de Cesantías debe pagarse proporcionalmente al tiempo trabajado.



Vale la pena aclarar que "las Cesantías son una prestación social a la que tiene derecho todo trabajador con un vínculo laboral, y corresponde a un mes de salario por cada año de servicio prestado", aclara Portafolio.



Para calcular cuánto le corresponde de este ahorro debe multiplicar el valor acumulado de las cesantías de ese año, con los días trabajados durante el año, con 0,12 (equivalente al 12% ya mencionado) y posteriormente debe dividir el resultado de esa multiplicación de tres valores en 360.



Un ejemplo a continuación; a una persona que ha trabajado todo el año y tiene unas Cesantías anuales acumuladas por $3'000.000 le corresponden $360.000 por interéses en Cesantías. La fórmula luciría así:



C= (3'000.000 * 360 * 0,12)/360

C= 129'600.000/360

C=360.000

