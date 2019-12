Programe desde su celular la iluminación de su casa u oficina

En temas de iluminación, las nuevas implementaciones que permiten su automatización y control están siendo cada vez más sencillas y completas tanto para el hogar como para oficina e incluso, edificios completos.

Miguel Gómez, director de ingeniería de Bittat Group, explica que, en muchos casos, se efectúa la instalación de interruptores inteligentes que se conectan inalámbricamente a un controlador central, en lugar de los convencionales, sin necesidad de hacer ninguna modificación estructural adicional ni tender cableado.

“Una ventaja muy grande que tiene este tipo de sistemas es que se puede simular presencia cuando las personas no estén en los espacios. Además, el control está en el celular, así que se pueden encender y apagar las luces de manera remota. También se evitan gastos innecesarios de energía y se incrementa el confort en el hogar al crear ambientes cálidos, aún desde antes de la llegada de las personas a la casa”, dice Gómez.



También se pueden programar las luces para que se enciendan o apaguen de forma autónoma a través de sensores.



“En una vivienda podemos tener sensores de movimiento con interruptores en un cuarto para que, cuando las personas entren, se enciendan las luces. En las oficinas se pueden implementar temporizadores que permitan que las luces funcionen antes de reuniones y las personas encuentren un ambiente ideal para trabajar. En caso de no detectarse movimiento durante un tiempo establecido previamente, el sistema las apaga”, indica José Fernando Zapata, director de marketing de LifeSmart.



Otros sistemas incluyen iluminación LED, tiras y luces modulares que permiten crear diferentes formas y modificar color, intensidad y brillo en los espacios.

“Solo imaginemos que abrimos la puerta de nuestra casa o apartamento con nuestra huella digital y el ambiente cambia inmediatamente gracias a luces de los colores que prefiramos y en la intensidad deseada para sentir un mayor confort luego de un día de trabajo”, manifiesta Zapata.



Todo esto se hace mediante una red Wi-Fi convencional de mínimo 5 megas de internet y los sistemas, tanto para el hogar como para oficinas, son escalables.

También se pueden trasladar a nuevos espacios domésticos o laborales, solo haciendo las instalaciones de los interruptores inteligentes y el controlador en los nuevos espacios, y configurando la red Wi-Fi.

Luz a gran escala

La eficiencia energética que se logra con la automatización y el control de la iluminación puede ser llevada a lugares de mayor envergadura, como edificios.

Camilo Dávila, director comercial de Byte Infraestructura y Tecnología, asegura que en muchos casos el proceso de automatización puede comenzar por una oficina y escalarse a un piso o a toda la construcción.



“Para el control de la iluminación existe una gran variedad de productos y soluciones. Sin embargo, muchos constructores no están contemplando hacer estas implementaciones de automatización porque no ven la necesidad de incluirlas ni de ofrecérselas a sus clientes como un diferencial importante. Tampoco consideran que sea un valor agregado a su metro cuadrado. No se dan cuenta de los beneficios que tienen estas implementaciones para quienes habiten los espacios o trabajen en ellos”, declara Dávila.



Otro es el escenario en lo que a edificaciones inteligentes se refiere.



El ejecutivo de Byte Infraestructura y Tecnología asegura que, dadas las características de estas construcciones y las necesidades de eficiencia energética que deben cumplir para obtener las diferentes certificaciones LEED, es posible desarrollar mayores implementaciones de control de iluminación.



“Este tipo de soluciones pueden ayudar a mejorar la productividad, con economías de hasta el 60 por ciento en la energía, reduciendo también los costos de operación gracias a inversiones que son recuperables en tres años o menos”, dice el experto.

Tenga en cuenta

Schneider Electric asegura que la iluminación en hogares y lugares de trabajo no se reduce a un tema estético y, por eso, brinda algunas recomendaciones:



- Usar luz de calidad, por lo que se recomienda el uso de lámparas de luz cálida (temperatura de color inferior a 3.000 K) y de espectro comprendido entre los 440 y los 780 nanómetros.



- Evada la luz contaminada. No toda la radiación que emite una lámpara es luz, también puede emitir otro tipo de radiaciones como la ultravioleta o la infrarroja que, además de ser inútiles para la vista, perjudican el ojo humano.



- Utilizar luz precisa. Cada actividad requiere de una luz determinada. Por ejemplo, en los estudios, cocinas o espacios destinados para ver televisión no se recomienda usar la misma cantidad de luz. Además, al regular la intensidad de la iluminación se creará un ambiente diferente en cada actividad.



- El respeto del ciclo biológico día-noche es fundamental para el equilibrio psicológico de las personas. Si las luces en exteriores entran en espacios de las casas o edificios, sus habitantes no podrán descansar. Por la noche, la iluminación debe hacer que el ambiente sea agradable y acogedor para permitir que las personas puedan estar relajadas y prepararse para el sueño profundo.



- Para realizar actividades nocturnas, es preferible instalar luces que no modifiquen el paisaje de la noche. La creación de un ambiente válido requiere la convergencia de factores estéticos y de elementos lumínicos y funcionales, de manera que el bienestar del usuario se convierta en el eje sobre el que gire todo el diseño.

