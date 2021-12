Los beneficiarios no bancarizados tendrán plazo para reclamar los giros acumulados de Ingreso Solidario.

Ingreso Solidario fue un programa creado en medio de la pandemia por Covid 19, para acoger a familias en condición de pobreza, la ayuda se da a más de 3 millones de hogares colombianos, que no reciban beneficios del estado.



(Le puede interesar: Desde enero, Ecopetrol bajará en 30 % el precio del gas propano)



Susana Correa Borrero, directora de Prosperidad Social, informó que los giros acumulados del programa Ingreso Solidario del 2020 y del 2021. Incluyendo noviembre y diciembre de este año, podrán reclamarse hasta el 26 de diciembre.

¡Atención! Extendimos plazo para reclamar giros acumulados de #IngresoSolidario del 2020 y 2021, y los correspondientes a noviembre y diciembre de este año, hasta el 26 de diciembre. Todos los hogares no bancarizados pueden retirar en SuperGIROS y su red aliada a nivel nacional. — Susana Correa (@SusanaCorreaBor) December 22, 2021

Esta fecha límite fue generada para las personas beneficiarias NO bancarizadas.



(Lea también: Claves para comprar vivienda y ahorrar en la cuota mensual del crédito)



Quienes tengan giros acumulados, los podrán retirar en los puntos de SuperGIROS y la red de superGIROS en todo el país.



La idea es que los hogares colombianos puedan adquirir este auxilio antes que se acabe el año, según Correa, más de 300 mil hogares no bancarizados, no han realizado el cobro.



(Además: Cinco claves para cuidar la seguridad de la vivienda durante el fin de año)

Si no ha retirado su #IngresoSolidario y es beneficiario NO BANCARIZADO, esta información le interesa: ampliamos del 21 al 26 de diciembre el plazo para que retire sus pagos 20 y 21 y si tiene acumulados de 2020 y 2021, también puede cobrarlos. ¡@SuperGIROS_ y aliados lo esperan! pic.twitter.com/OXT5eqZ6Ed — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) December 22, 2021

(Le puede interesar: Estos son los requisitos para obtener el descuento del 10 % en el Soat)



Para ingresar en el programa de Ingreso Solidario, no se necesita inscripción, ni intermediarios, tampoco inscripciones, solo es necesario verificar en la página web https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ si un hogar es beneficiario.

Más noticias de Economía

- Razones por las que un banco le puede bloquear su tarjeta



- Más allá de vacaciones: consejos para comprar casa en Orlando, EE. UU.



- Lo que debe saber para renovar su licencia de conducción