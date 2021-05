Ingreso Solidario: qué hacer si recibió el mensaje, pero no el pago

El programa Ingreso Solidario fue una de las iniciativas que creó el Gobierno Nacional para garantizar la sostenibilidad de las familias colombianas en el marco de la pandemia por covid-19 y la crisis económica que esta generó a nivel mundial y local.

Actualmente, según el sitio web del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, este programa beneficia a más de tres millones de hogares en el país.



Dicha institución aún no se pronuncia a través de sus canales digitales, sobre el cobro del ingreso solidario. A finales de abril se confirmó el pago número 13, pero aún no se ha confirmado el número 14.



El dinero se recibe dependiendo de si el hogar se encuentra bancarizado o no. Si a la persona beneficiaria recibió el mensaje, pero no el pago, deberá comunicarse directamente con la entidad financiera.



A través de la página web de Ingreso Solidario, también es posible consultar cuál es el estado actual del beneficio, en la pestaña de consultas de giros y luego en beneficiarios en proceso.



¿Cómo obtener este beneficio?

Según la entidad, la selección de los posibles beneficiarios se realiza a través de la información registrada en el Sisbén.



El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social también ha hecho claridades de que este beneficio no requiere ningún tipo de intermediarios ni costo.