Ventas de vivienda no VIS no crecían desde 2016

Las ventas de vivienda que no es clasificada como de interés social (no VIS), que venían cayendo desde 2016, registraron un incremento de 0,9 por ciento en el periodo de julio de 2018 a junio de 2019, alcanzando 72.575 inmuebles comercializados.

Así lo muestra un informe de Camacol, aunque también deja en claro que la oferta de vivienda para este segmento, inmuebles superiores a 135 salarios mínimos, es decir, 111’795.660 pesos, alcanzó las 60.259 unidades, cifra que corresponde a una contracción anual de 11,9 por ciento.

De acuerdo con el informe, en el periodo señalado se lanzaron al mercado 151.856 viviendas en el país y hubo una reducción anual de 8,6 por ciento, que equivale a 14.224 unidades.



Por su parte, las ventas sumaron 174.311 unidades, cifra 0,2 por ciento superior a la del mismo periodo del año pasado, que aunque leve, significó un incremento de 329 hogares comercializados.



El porcentaje estuvo jalonado por las viviendas del segmento medio, que comprenden precios de entre 111’795.660 pesos y 360’230.460 pesos, pues las ventas se ubicaron en un nivel de 53.279 unidades, y el incremento fue de 7,5 por ciento.

Contrario fue el resultado en el segmento alto, superior a 360’230.460 pesos, que, incluso, aumentó la caída en ventas de los años anteriores, con 19.296 hogares comercializados y una reducción de 13,7 por ciento.



En el caso del segmento VIS, los lanzamientos en el mercado nacional se contrajeron en 6,2 por ciento anual, hasta ubicarse en 91.597 unidades. De otro lado, se vendieron 101.736 viviendas, lo que significó una caída del 0,3 por ciento.



Aunque hubo reducción, la comercialización de las viviendas de interés social se mantiene alta, desde 2017 es superior a las 100.000 unidades, y aunque su contribución en el PIB es menor que la no VIS, ha sido el segmento con mayor presencia en los últimos años.



Además, en las dos categorías de la VIS, la venta de viviendas disminuyó: en el caso de la vivienda de interés prioritario (VIP), que tiene un precio de hasta 57’968.120 pesos, las ventas registraron una reducción, esta vez, de 1,5 por ciento , y en el segmento tope VIS, de entre 57’968.120 pesos y 111’795.660 pesos, tuvo una variación negativa de 0,2 por ciento.



Como resultado del menor ritmo de comercialización de los últimos años, en el corte del primer semestre del año persiste un nivel alto de inventario terminado por vender, el 7,5 por ciento de la oferta total del mercado, que corresponde a 9.955 viviendas. En Bogotá y Cundinamarca hubo un aumento anual de las ventas de 3,6 por ciento y 5,3 por ciento.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS