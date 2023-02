El informe global 'State of Snacking'', realizado por la multinacional Mondelēz, propietaria de marcas como Oreo, Trident y Club Social, en conjunto con The Harris Poll, concluyó que el consumo de los denominados alimentos de "paquete", los snacks, no ha caído a pesar del aumento de los precios de la canasta familiar.

“Aunque el 89% de los consumidores está preocupado por la inflación y el 60% se preocupa por la disponibilidad de su snack favorito en tiendas, existe la perspectiva entre el 79% de los consumidores de que los snacks son una forma de conectar con otros e incluso representa un lenguaje del amor para el 71%”, señala el análisis.

El estudio explica, además, que "los consumidores han buscado nuevas formas de asegurar su consumo por medio de herramientas como los cupones, una preferencia vista entre el 67 % de las personas, quienes afirman que, en comparación con el año pasado, están más abiertos a usarlos durante sus compras".



También explica que el 60% de los consumidores afirma que aun en los momentos económicos difíciles, los snacks son vistos como una forma de alejar la mente de asuntos externos y compartir un momento agradable con otras personas.



Según el informe, "el 60 % de los consumidores comió un snack en su desayuno, este mismo porcentaje comió uno en el almuerzo, y que el 61% comió uno en su cena durante el 2022".



La directora de asuntos públicos y corporativos de la multinacional Mondelēz en Colombia, Aura Méndez, afirma que: “el consumo de snacks se ha visto en aumento los últimos años. Este es un comportamiento que parece no tener afectaciones frente a los retos económicos y sociales a nivel mundial".



