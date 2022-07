La pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus golpeó fuertemente la economía global. Crisis que aún sigue teniendo diferentes impactos en los países, especialmente en las alzas de precios impulsadas por la crisis logística mundial que ha representado un encarecimiento en los insumos y productos finales.

Aunque todos los países del mundo están atravesando por un momento difícil en términos económicos, en EE. UU. se habla del riesgo de que las medidas para frenar los precios lleven a una recesión porque la Reserva Federal aumentó su tasa de interés y anunció medidas para reducir sus tenencias de activos financieros.

Pero la inflación elevada, la escasez de insumos, los altos precios de los combustibles y las secuelas de las cuarentenas y el conflicto entre Rusia y Ucrania no son factores que solo perjudican al país estadounidense, el mundo entero está en vilo frente al comportamiento de los mercados.



Algunos expertos analistas ya estén dando sus consejos para proteger el dinero en tiempos difíciles.



Estos son algunas recomendaciones frente a la situación actual, según economistas consultados por 'CNN'.

Ahorre dinero, elimine gastos innecesarios y tome decisiones sin dejarse llevar de sus emociones. Foto: iStock

Asegure su trabajo

Si está desempleado, aproveche el mercado laboral actual, pues más delante no habrán muchas vacantes a las que pueda aplicar.



"Si no estás trabajando o estás buscando un mejor puesto, ahora sería un buen momento para aprovechar el sólido mercado laboral y asegurar un puesto", explicó la planificadora financiera Mari Adam a 'CNN'.



En caso de que esté trabajando, no es aconsejable que realice un cambio en este momento, menos si cuenta con un empleo estable, a menos que cuente con una oferta bien definida y que le asegure mejores condiciones laborales.



Aproveche el buen momento del sector vivienda

Si está interesado en vender su propiedad o conseguir una, este puede ser una buena oportunidad, pues, por ahora, se mantiene el buen comportamiento del sector.



Cabe recordar que la vivienda fue uno de los sectores que más rápido se recuperó de la crisis generada por la pandemia, logrando récords en ventas. De hecho, según Susana Correa, ministra de vivienda, van 760.000 viviendas vendidas durante el gobierno Duque.

Aproveche para comprar vivienda antes de que termine el buen momento por el que atraviesa el sector. Foto: iStock

Sin embargo, más adelante se verán reflejados en los precios de los inmuebles las alzas en las tasas de interés dictadas por el Banco de la República y el incremento del precio de algunos insumos.

Ahorre y tenga dinero en efectivo

Es importante que ahorre y cuente con dinero en efectivo que lo ayuden en tiempos de emergencia a suplir con sus gastos fijos.



"Eso significa tener suficiente dinero apartado en efectivo, fondos del mercado monetario o instrumentos de ingresos fijos a corto plazo para cubrir varios meses de gastos de manutención, emergencias o cualquier gasto grande anticipado", explica 'CNN'.



Asimismo, Rob Williams, director gerente de planificación financiera, ingresos de jubilación y administración de patrimonio de Charles Schwab, aconseja tener inversiones de dos a cuatro años en mercados de menor volatilidad, por ejemplo, en un fondo de bonos a corto plazo.



No tome decisiones basado en sus emociones

La actual situación económica mundial puede provocarle emociones que lo pueden hacer tomar decisiones desafortunadas. Así que no entre en pánico.

No se deje llevar por su emociones. Haga cuentas y utilice su dinero de forma inteligente. Foto: iStock

"Hacer un cambio radical en medio de toda esta incertidumbre suele ser una decisión de la que te arrepentirás", aseguró Don Bennyhoff, director de inversiones de Liberty Wealth Advisors.



El experto también dio un parte de tranquilidad, pues aseguró que, generalmente, las crisis no ocurren por lapsos muy prolongados, de tal forma que siempre hay una salida.



"Mantener el rumbo puede ser duro para tus nervios, pero puede ser lo más saludable para tu cartera",concluyó el experto.

Priorice sus deudas

Si cuenta con deudas con altas tasas de interés procure saldarlas a tiempo. Negocie desde ya con los bancos o la entidad financiera con la que tenga la deuda para que no lo tomen por sorpresa los tiempos difíciles.



Por otro lado, al momento de pagar sus gastos fijos también enumere prioridades: comida y vivienda, servicios públicos, préstamos, manutención, etc. y revise si se puede deshacer de los gastos innecesarios.

